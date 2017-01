Koopjesjacht: kaap kavel 2400 bij Domeinen

Bij de overheid hebben ze namelijk misschien nog niet door dat het om iets speciaals gaat.

Jawel het is weer zo ver. Bij Domeinen staat een auto waarbij je geen grote fantasie hoeft te hebben om te bedenken met wat voor zaakjes ‘ie gefinancierd is. Stel jezelf de vraag ‘welke auto zou mijn dealer eigenlijk rijden’ en de kans is groot dat je iets bedenk dat lijkt op de bovenstaande auto. Deze dikke Duitser voldoet namelijk perfect aan het profiel van de stereotype boevenbak. Duitse premium badge: check. Dikke velgen: check. Tsjoenering: check. Twee deaude ho’s in de koffer: vast wel.

Volgens Domeinen gaat het hier om een Mercedes CLS500. Oplettende lezers hebben echter al opgemerkt dat de auto de nodige goodies van Brabus (rijtest) heeft. De velgen, bodykit en de Brabus-B op de neus waar ooit de trotse Mercedes-ster prijkte duiden er op dat de Bundes-Duitsers uit Bottrop iets met de CLS te maken hebben gehad.

De ‘850’-badge achterop suggereert bovendien dat de aanpassingen niet alleen het uiterlijk betreffen, maar dat er ook onder de kap het nodige gebeurt is. Voor haar 850-modellen pompt Brabus dikke Mercs immers op tot -jawel- 850 briesende pk’s. Dat zou de CLS niet alleen een rariteit maken maar ook kostbaar. En gezien het feit dat ‘ie bij Domeinen staat dus ook automatisch een potentieel buitenkansje.

Echter, de adder onder het gras lijkt zijn kop vrij duidelijk boven het gras uit te steken. Een simpele kentekencheck via de RDW leert namelijk dat het inderaad om een CLS500 gaat, met de 4,7 liter grote V8 onder de kap in plaats van de 5,5 liter grote blepper in de CLS63 AMG. Die laatste diende doorgaans als basis voor Brabus’ 850.



Nou zou het natuurlijk kunnen dat de voormalig eigenaar zijn ex-CLS volledig heeft laten ombouwen door de Duitse tuner, inclusief een geheel nieuwe motor. En als we in ogenschouw nemen waar de auto staat, zou hij dat zomaar eens contant betaald kunnen hebben en niet per se doorgegeven hebben aan de autoriteiten. Waaghalzen kunnen wellicht een gokje wagen, of gewoon langsgaan op de kijkdag en de zaak eens nader inspecteren. Want ach, ook al blijkt het inderdaad om badge-tuning te gaan, dan heb je toch nog een dikke CLS met V8. Met een paar kleine ingrepen kan je die dan ook wel weer in oude staat herstellen.