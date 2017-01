Kopen! De oude Mercedes van Donald Trump

Een occasion die waarschijnlijk wordt geweigerd aan de Mexicaanse grens.

Dit is je kans om de oude auto van de machtigste man ter wereld aan te schaffen. De Mercedes 560SL (W107) van Donald Trump staat namelijk te koop in Duitsland. We geven het meteen maar aan om teleurstellingen te voorkomen, maar de dealer vermeldt helaas geen vraagprijs. Bummer!

Waarschijnlijk hangt er een fikse vraagprijs aan deze auto, die door The Donald en zijn toenmalige vrouw Ivana in 1987 werd aangeschaft in Brooklyn, New York. De gehele documentatie is aanwezig dus jij kunt al je maten laten zien dat je verhaal klopt.

Onder de kap ligt een 5,6-liter V8, goed voor 227 pk en 366 Nm. Bovendien was dit model niet leverbaar op de Europese markt, dus da’s op zich al bijzonder. De teller staat op slechts 18.500 kilometer en afgezien van een nieuwe laklaag is de Merc nog origineel. Ge├»nteresseerde Trump-fans moeten vooral hier een kijkje nemen!

Overigens is dit best een ironische occasion. Vandaag werd Trump door Duitse autobouwers gewaarschuwd. Zijn protectionistische maatregelen zouden averechts werken en The Donald schiet zichzelf volgens Daimler, VAG en BMW in de voet. We zijn benieuwd naar de reactie van deze geboren diplomaat.

Dank aan Arno voor het tippen!