Koreaanse VW-topman achter tralies wegens sjoemelen

Gij zult niet sjoemelen!.

Vorig jaar schortte de Zuid-Koreaanse overheid de verkoop van een groot aantal VW-, Audi- en Bentley-modellen op wegens fraude met de uitstootnormen. Anders dan in Europa en de Verengide Staten zou het niet gaan om sjoemelsoftware, maar om het vervalsen van documenten omtrent de uitstoot en geluidsproductie van tachtig verschillende modellen.

VAG zelf kreeg al een tweetal boetes, een van 14.91 miljoen dollar voor het vervalsen van documenten en een van 31.87 miljoen dollar voor het misleiden van consumenten. Volgens de rechtbank is bewezen dat ene meneer Yun verantwoordelijk is voor het vervalsen van documenten. Doordat hij gegevens in deze documenten vervalste, kregen de auto’s onterecht een Koreaanse typegoedkeuring. Voor een aantal modellen leidde dat zelfs tot een definitief verkoopverbod.

De rechtbank rekent dat deze meneer Yun zwaar aan en heeft hem veroordeelt tot een gevangenisstraf van 18 maanden, zo meldt persbureau Reuters. Dat is nog eens wat anders dan een meer dan riant pensioen waar we in Europa sjoemeltopmannen mee straffen.

