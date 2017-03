Kost de McLaren 720S meer, of minder dan drie ton?

De 720S heeft een Nederlands prijskaartje opgeplakt gekregen.

Op hoge snelheid knalt de nieuwe Macca net over de die ton heen. Om precies te zijn 307.700 Euro moet je minimaal laten afschrijven van je bankrekening om een 720S de jouwe te kunnen noemen. Daarmee krijg je het voorrecht in de nieuwste iteratie van de geest van Ron Dennis rond te scheuren.

De 720S is de nieuwste loot aan McLaren’s Super Series gamma. Het is tevens de eerste moderne McLaren die géén 3.8-liter grote V8 onder de kap heeft. In de 720S is het blok 4.0-liter groot. In de basis is de motor echter nog steeds terug te herleiden naar een stel epische Nissan’s van yesteryear, wat overigens niet iets is om je voor te schamen.

De enorme bak power in het achteronder stuwt de McLaren, volgens McLaren, sneller vooruit dan al zijn concurrenten. Bovendien heb je een dashboard voor je neus dat je kan opklappen voor het betere circuitwerk. Mocht je wel oren hebben naar het Britse kanon, kan je overigens alvast aan de slag met de configurator.