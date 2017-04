Kreisel EVEX 910e: stekkeren was nog nooit zo leuk

Helaas hangt er wel een minder leuk prijskaartje aan.

Terwijl Porsche achter de schermen druk is met de ontwikkeling van de Mission-E, troeft de Oostenrijkse elektrospecialist Kreisel de Duitsers af met de EVEX 910e. Het is een replica van de schitterende Porsche 910, die in 1967 deelnam aan de 24 uur van Le Mans. Destijds gebruikte Porsche een 2.0 zescilinder boxer of een 2.2 liter achtcilinder.

Niets van dat alles in de Kreisel EVEX 910e, die is namelijk voorzien van elektro-aandrijving. Heel specifiek is de firma nog niet, zo weten we nog niks over prestaties en vermogens. Wat we wel weten is dat de lithium-ionaccu een capaciteit heeft van 53 kWh en dat het realistische bereik 350 kilometer is. Dankzij een, voor een EV, laag wagengewicht van 1100 kilo, zullen de prestatiecijfers vermoedelijk ook wel in orde zijn.

Hoewel Kreisel eerder al een G-Klasse elektrificeerde voor Arnold Schwarzenegger, maakt een kleinschalige productierun van de EVEX 910e het eerste productiemodel van de Oostenrijkse toko. Dan zullen ze wel genoeg mensen zo ver moeten krijgen om één miljoen euro op tafel te leggen, want zoveel gaat deze elektrische supercar kosten.