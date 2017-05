Kroymans Ferrari houdt bijzondere parade

Ferrari bestaat dit jaar zeventig jaar en dat moet gevierd worden. Daarom organiseert Kroymans Ferrari op vrijdag 26 mei de Ferrari 70 Year Anniversary Parade.

Tijdens deze parade worden meer dan 70 actuele en historische Ferrariā€™s van stal gehaald. Het evenement vindt plaats te Buitenplaats Amerongen in Utrecht. Dit is zeker niet de minste locatie om de Ferrari’s te showen. Om 14.00u zal het startschot klinken en zullen de sportwagens vertrekken. Aan het evenement nemen exclusieve modellen als de F40, een 250 GT Pininfarina Cabriolet, een Dino, een 512 BB en een Testarossa deel. Daarnaast zijn ook huidige modellen als de California T, 488 GTB en de spiksplinternieuw Ferrari GTC4 Lusso T te bewonderen.

Als kers op de taart is er ook nog een Nederlandse publieksprimeur. Tijdens de 70 Year Anniversary Parade zal de exclusieve LaFerrari Aperta gepresenteerd worden. De LaFerrari Aperta is de open limited edition op basis van de spectaculaire LaFerrari. Dat het niet zomaar een lullig cabriootje is blijkt ook uit de statistieken. Onder de kap heeft de supersportwagen namelijk een 800 pk sterke V12 motor en en 120 kW sterke elektromotor. Gezamenlijk is dit goed voor een vermogen van 963 pk en een topsnelheid van ruim 350 km/u. Over een sprintje van 0-100 km/u doet de LaFerrari Aperta minder dan 3 seconden, 0-200 km/u haalt hij in 7,1 seconden en een 0-300 km/u sprint is in 15 seconden rond.

Spotters zijn natuurlijk van harte welkom, dus wil je deze paradepaarden zien dan kan dat op vrijdag 26 mei om 14.00 te Buitenplaats Amerongen.