Kuso! Red Bull wil niet dat Mercedes Honda helpt

De Honda F1-motor van dit jaar doet wederom geen recht aan het stereotype dat Japanse techniek altijd betrouwbaar is. Mercedes is naar verluidt bereid de helpende hand uit te steken. Maar Max' team heeft daar hele andere ideeën over.

Mocht je denken wat het woord Kuso in de titel betekent: het is een zeldzaam scheldwoord uit de Japanse taal. Dit jaar zouden Fernando Alonso en Stoffel Vandoorne bijvoorbeeld, mocht het gesprek gaan over hun auto, kunnen spreken over ‘die kuso kuruma‘. Vrij vertaald betekent dat zoveel als schijtauto. Je hoeft niet heel dicht op de materie te zitten om te weten dat dit vooral te wijten is aan de krachtbron. Die is namelijk noch krachtig noch betrouwbaar.

Dat juist Honda verantwoordelijk is voor deze inmiddels al drie jaar falende krachtbron is onbegrijpelijk. Het bedrijf maakt meer motoren per jaar dan welk ander bedrijf ook. In het verleden was het ook in de F1 en andere race-series zeer succesvol. Koppel dat aan dat Japanse cultuur waar gezichtsverlies leiden uit den boze is en je zou verwachten dat ze op zijn minst een redelijke Power Unit moeten kunnen fabriceren. Maar dit optelsommetje blijkt dus tegen alle verwachtingen in niet te kloppen.

Binnen Honda hebben ze kennelijk het idee dat ze nu op rock bottom zitten. Tenminste, dat blijkt uit het feit dat ze van pure ellende hebben aangegeven hulp nodig te hebben. Een pijnlijke affaire voor zo’n trots bedrijf. Maar goed, toegeven dat je een probleem hebt is de eerste stap. Op naar dat zwarte Chesterfield-bankje en enkele welgekozen zalvende woorden van een psycholoog.

In dit geval heet die psycholoog Mercedes. Het merk dat al jaren de dominante Power Unit maakt in de F1 (hoewel Ferrari dit jaar dicht in de buurt lijkt te zitten), heeft er volgens Autosport wel oren naar om Honda hier en daar van wat tips te voorzien. Een beetje inzichtelijk maken welke processen er fout gaan en Honda vertellen hoe ze dat in de toekomst beter aan kunnen pakken, je kent het wel.

Dus, Mercedes helpt Honda een beetje zodat Alonso en Stoffel ook mee kunnen doen tijdens de races. Goed nieuws zou je zeggen. Maar wacht, in de piranha club die de F1-wereld is, komt een idee dat een van de teams helpt nooit zonder slag of stoot van de grond. Red Bull Racing heeft namelijk al aangegeven dat het tegen deze vorm van hulp aan Honda is. Volgens de Oostenrijkse renstal zou voor dit issue hetzelfde moeten gelden als bij het chassis: alle partijen moeten hun eigen spul bouwen.

Aan de ene kant is dat wel begrijpelijk. Red Bull liet na het overnemen van Minardi namelijk Toro Rosso gebruik maken van de ontwerpen van Adrian Newey, maar daar werd tot frustratie van de blikjesboer door de FIA een stokje voor gestoken. De redenatie van Max’ team zal dus zijn: waarom het een verbieden en het ander wél toestaan?

Aan de andere kant heeft Red Bull ook boter op het hoofd. Al jaren pleit het team ervoor om de competitie op het gebied van motoren de ban in te doen. Onlangs herhaalden ze zelfs hun dreigement om de sport te verlaten als ze geen competitieve motor kunnen krijgen. Honda kwalijk nemen dat zij ook meer power willen is in dat licht bezien enorm hypocriet.

In het huidige reglement staat niks dat Mercedes verbiedt Honda uit de brand te helpen. Desalniettemin zal er, mocht dit daadwerkelijk gebeuren, het laatste woord nog niet over gesproken zijn. Red Bull, Renault en Ferrari zullen de ontwikkelingen ongetwijfeld met argusogen volgen. Mocht je meedoen aan onze F1-manager is het overigens verstandig dat ook te doen. Misschien wordt het binnenkort toch eens tijd om dat Honda-blok te kiezen, nu ‘ie nog goedkoop is.