Kwalificatie Formule 1: Grand Prix van Bahrein 2017

In de vrije training van vanochtend parkeerde Max zijn RB13 op de eerste plaats. Kon hij deze goede vorm doorzetten naar de kwalificatie nadat de zon onder ging in de woestijn?

Dat Max de eerste tijd pakte in de derde vrije training was behoorlijk verrassend. Gisteren worstelde onze landgenoot nog met de afgebroken T-wing van Valtteri Bottas en hij verloor daardoor veel tijd in de tweede training. Bovendien was de afstand tussen Red Bull en de top van het veld in de vorige races nog erg groot. De hoop van het team was dan ook gevestigd op de ‘B-spec’ auto. Maar die werd toch pas in Spanje ingezet?

Als we Lewis Hamilton mogen geloven zou het tijdverlies in de tweede training VER nog wel eens op kunnen breken in de kwalificatie. Enkele jaren geleden besloot de organisatie van de race in Bahrein namelijk om de race voortaan in het donker te houden. Dat heeft de nodige invloed op de auto’s, want in de avond koelt het flink af op het circuit. Dat vereist dus de nodige tweaks aan de afstelling. De kwalificatie en VT2 worden ook na zonsondergang verreden, maar VT1 en VT3 niet. Volgens LH44 is het verschil in omstandigheden zo groot, dat de data die de teams verzamelen tijdens VT1 en VT3 praktisch waardeloos is.

Q1:

Lance Stroll en de twee Saubers gaan het eerste de baan op om een tijd neer te zetten. De camera richt zich even op de pitbox van Williams, waar de familie Stroll gespannen toekijkt op de verrichtingen van zoon/broerlief. Het eerste deel van de kwalificatie kabbelt een beetje voort, echt opvallende dingen gebeuren er aanvankelijk niet. Hoewel, Max Verstappen rijdt naar een knappe tweede tijd op minder dan één tiende van een seconde afstand van Hamilton die de benchmark neerzet. Daarbij moeten we aantekenen dat Hamilton zijn tijd op de softs neerzet en Verstappen voor de rode supersofts heeft gekozen.

Ook Bottas en Vettel kiezen ervoor Q1 door te cruisen op de softs. Raikkonen daarentegen heeft kennelijk minder vertrouwen in de hardere band en/of in zijn snelheid en gaat net als de rest van het veld voor de supersofts. Hij is hiermee nipt langzamer dan MV33. Is de snelheid van Red Bull echt?

Aan het einde van de sessie gaat het traditioneel om de knikkers voor de mindere goden. Daarbij laten we even in het midden of dat nu aan de auto’s ligt of aan de coureurs. Vandoorne, Perez, Ericsson en Magnussen halen Q2 niet. Hetzelfde geldt voor Sainz die aan het eind van Q1 stilvalt met een kapotte STR12. Indy 500 rookie Alonso haalt het net wel, net als Pascal Wehrlein en Esteban Ocon. Een opsteker voor de laatste twee, daar Wehrlein de eerste twee GP’s van het jaar miste en het voor Ocon de eerste keer is dat hij Perez verschalkt dit jaar.

Q2:

Terwijl de wind is gaan liggen, pakken de coureurs een paar extra minuutjes pauze voordat ze weer de baan opzoeken. Q2 duurt 15 minuten, maar pas met een minuut of twaalf nog op de klok zoekt Bottas als eerste de baan op.

Interessant is dat Raikkonen nu de baan opzoekt met een gebruikte set supersofts. Als hij zich hiermee weet te plaatsen voor Q3 is dat misschien wel een goede strategie. De softs worden namelijk gezien als de beste raceband voor morgen. In combinatie met zijn keuze voor de rode banden in Q1, houdt hij op deze manier wellicht een extra setje nieuwe softs over.

Q2 ontpopt zich ondertussen tot een enigszins rare sessie. De verschillen tussen de teams zijn hier en daar zo groot dat Alonso een voorschot neemt op de GP van Monaco en helemaal niet de moeite neemt nog in actie te komen. Hij acht zijn McLaren kennelijk niet in staat om heel veel verder te komen dan P15 en spaart zijn banden.

Maar ook vooraan het veld is er weinig actie. De coureurs van Mercedes en Ferrari doen een rondje, weten dat het voldoende is en stappen uit. Job done. De spanning zit ‘m dus in het groepje coureurs tussen deze twee uitersten. Uiteindelijk zijn het de twee Red Bull coureurs, Massa, Grosjean én de twee Renault coureurs die Q3 halen. Een knap resultaat dus voor het gele team. Vooral op deze baan die veel van de motor vraagt. Kvyat gaat wijd in de laatste bocht en haalt de top-10 nét niet. Daarnaast moeten ook Stroll, Ocon, Wehrlein en Alonso toekijken naar de laatste sessie.

Q3:

Jetzt geht’s los! De coureurs krijgen nog even de laatste details door van hun engineers. Lewis gaat op voor zijn derde pole van het jaar en wordt gewaarschuwd dat de wind weer wat harder over het circuit blaast. Ricciardo is de eerste die een serieuze tijd op de klokken zet, maar hij breekt de 1:30.xxx-barrière niet. Dan komt Bottas en…die is gewoon weer 1,2 seconden sneller. Tot zover de hoop op een verrassing van Red Bull.

Als Hamilton over de finish rijdt gaat hij uiteraard naar P1. Hoewel, het verschil met Bottas is slechts 52 duizendsten van een seconde, dus de Fin komt in de buurt. Dan is het eigenlijk alleen nog de vraag wat het rode team kan doen. Helaas voor iedereen die het Italiaanse team een warm hart toedraagt, kunnen ze in de kwalificatie nog steeds niet tippen aan de Silberpfeile. Vettel komt tot op ruim vier tienden van de Mercs, Raikkonen staat daar weer vier tienden achter.

Daarmee komt Kimi in zicht van Max, die opvallend veel sneller is dan zijn teamgenoot Ricciardo. Normaal zijn de twee erg aan elkaar gewaagd, maar dit keer is het verschil een dikke drie tienden. Enfin er komt nog een tweede ronde. Nieuwe ronde, nieuwe kansen!

Vaak zien we dat die tweede ronde niet zoveel verschillen oplevert. Dit keer ligt dat echter toch een beetje anders. Bottas pakt namelijk Hamilton in met een miniem verschil van 23 duizendsten. Balen, want dat is weer 10 punten minder in de bij het F1-manager spel voor mij…

Vettel blijft derde, maar Raikkonen verliest zijn vierde plaats. Helaas is Max niet degene die daar voor verantwoordelijk is. Juist Ricciardo, die continu de langzamere leek van de twee, komt zoals zo vaak aan het einde van Q3 weer bovendrijven. Verstappen wordt zesde, voor Hulkenberg, Massa, Grosjean en Palmer.

De volledige uitslag:

1. Valtteri Bottas

2. Lewis Hamilton

3. Sebastian Vettel

4. Daniel Ricciardo

5. Kimi Raikkonen

6. Max Verstappen

7. Nico Hulkenberg

8. Felipe Massa

9. Romain Grosjean

10. Jolyon Palmer

11. Daniil Kvyat

12. Lance Stroll

13. Esteban Ocon

14. Pascal Wehrlein

15. Fernando Alonso

16. Carlos Sainz

17. Stoffel Vandoorne

18. Sergio Perez

19. Marcus Ericsson

20. Kevin Magnussen