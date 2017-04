Kwalificatie Formule 1: Grand Prix van China 2017

Vettel was tijdens de laatste vrije training vanochtend heer en meester. Lukt het hem die snelheid om te zetten in een pole position?

Q1

Weinig verrassingen in het eerste deel van Q1. Grosjean verliest de controle over zijn auto bij het oprijden van het rechte stuk en houdt zijn auto keurig uit de muur, maar moet wel naar binnen voor een setje vers rubber. Verstappen en Ricciardo wachten relatief lang met het zetten van hun tijd en bovenaan prijken dan ook de Ferrari’s en de Mercedessen en het gat naar de rest is ruim een halve seconde.

En dan horen we Verstappen over de radio: ‘there’s something not right with the engine’. Dat zijn precies de dingen die je niet wil horen en met iets meer dan 6 minuten te gaan moet Verstappen binnenkomen en heeft hij nog geen snelle tijd gezet. Gaat het hem lukken nog terug op de baan te komen?

Het antwoord is ja, maar goed is het niet. Hij noteert een zeventiende tijd en lijkt dus kansloos voor een goede startpositie. Met nog iets meer dan een minuut op de teller moet hij alles op alles zetten om er nog één redelijk rondje uit te poepen en Q1 te overleven.

Helaas verpest Giovinazzi het toch al niet zo gezellige feestje voor Verstappen door te crashen bij het opkomen van het rechte stuk. Overal gele vlaggen en Q1 is definitief over. Verstappen is klaar voor vandaag… Andere afvallers zijn Vandoorne, Grosjean, Palmer en Ocon. Positieve uitschieter is Lance Stroll, die zomaar een vijfde tijd laat noteren.

Q2

Vettel komt tijdens Q2 al heel dicht in de buurt van het ronderecord, maar heeft Hamilton op 0.015 seconden in zijn nek hijgen. Als iedereen zijn tijd heeft gezet, is het minuten lang wachten in de pit alvorens het spelletje om de laatste snelle ronden gaat beginnen. Onder andere Alonso zit op de wip en moet dus nog even flink aan de bak om bij de laatste tien te geraken.

Als een duvel uit een doosje gooit Kimi er nog even een 1:32.181 uit, de snelste ronde tijdens Q2, maar ook de snelste ronde ooit gereden op dit circuit. Sainz, Magnussen, Alonso, Ericsson en Giovinazzi worden geëlimineerd.

Q3

De sessie begint goed voor Lewis Hamilton, die de voorlopig snelste tijd weet te noteren. Vettel komt een kleine twee tienden te kort, terwijl Bottas en Raikkonen op respectievelijk 0,36 en 0,71 seconden volgen. Ricciardo volgt op gepaste afstand op de vijfde plek met een flink gat van 1.359 seconden op de snelste tijd.

Tijdens de twee poging is het Hamilton die als eerste rond gaat en dat doet hij liefst twee tienden sneller. Bottas pakt de tweede plek, maar die wordt spoedig weer afgepakt door Vettel op 0.186 seconden achter een ijzersterke Hamilton.

1 Hamilton

2 Vettel

3 Bottas

4 Raikkonen

5 Ricciardo

6 Massa

7 Hulkenberg

8 Perez

9 Kvyat

10 Stroll

11 Sainz

12 Magnussen

13 Alonso

14 Ericsson

15 Giovinazzi

16 Vandoorne

17 Grosjean

18 Palmer

19 Verstappen

20 Ocon

Conclusie

Weer geen goede dag voor Red Bull en ditmaal is Verstappen het bokje. Laten we hopen op regen, zodat we net als in Brazilië weer een epische inhaalrace kunnen aanschouwen. Pluspunten zijn er voor Kvyat, die zijn teamgenoot Sainz aftroeft. Hamilton laat weer zien uit het juiste racehout gesneden te zijn en weet ondanks de flink toegenomen druk van Ferrari nog steeds te presteren. De strijd belooft morgen echter spannender dan ooit te worden, zeker als moeder natuur zich er ook nog mee gaat bemoeien.