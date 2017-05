Kwalificatie Formule 1: Grand Prix van Monaco 2017

Houdt Max zijn RB13 dit jaar wel uit de muur?

Het is weer tijd voor de parel in de kroon. Dit weekend staat de Grand Prix van Monaco op de kalender. Het was altijd al als met een helikopter door je woonkamer vliegen, maar dit jaar zijn de auto’s nog sneller dan ooit tevoren. Met de vangrails slechts millimeters verwijderd van de ideale lijn moet dat haast wel een garantie zijn voor het nodige spektakel. Tot op heden zijn rookies Ocon en Stroll beiden al in de muur geknald. Hoe moet dat verder in de kwalificatie?

Q1:

Terwijl de monteurs van Ocon nog hard werken aan de VJM10 van de Fransman, gaan vrijwel alle coureurs direct de baan op. Geen wachtspelletjes hier in Monaco, want voordat je het weet parkeert iemand zijn auto op de baan en is er geen doorkomen meer aan. Vooral de Ferrari-coureurs laten er geen gras over groeien en rollen meteen de pitstraat uit.

Zoals verwacht zijn de rode auto’s snel en zetten ze een vrijwel identieke tijd neer aan de top van het veld. Even later komen de Mercs en Red Bull’s in actie. Verrassing 1: Bottas lijkt ook in de eerste echte kwalificatiesessie meer snelheid te hebben dan Hamilton. Verrassing 2: VER is nipt sneller dan de Fezza’s en pakt P1.

Knap werk van de Force India monteurs: precies op tijd sturen ze Ocon weer de baan op. Nu is het aan de Fransman om zich te revancheren voor zijn faux-pas in VT3 en een goede tijd neer te zetten. Esteban is echter een halve seconde langzamer dan teamgenoot Perez. Of dat ligt aan de bijzondere kwaliteiten van Perez op deze baan of aan een niet helemaal goede auto weten we niet zeker.

Grosjean spint bij Le Tip Top en staat geparkeerd met zijn neus in de verkeerde richting. De Fransman blijft maar problemen hebben om zijn Haas F1 dit jaar in het goede spoor te houden. Toch laat hij na het incident zien over de nodige wagenbeheersing te beschikken. Op de krappe straten gooit hij de auto kunstig om en daarna kan hij zijn weg vervolgen. Goed in de kleine ruimte, zouden ze zeggen op het voetbalveld.

Aan het einde van de sessie zien we Ericsson stilvallen. Een domper voor de Zweed, hoewel hij anders waarschijnlijk ook niet veel verder was gekomen in de Sauber. Ocon staat nog steeds op de vijftiende plaats die goed is voor Q2, maar Grosjean is snel onderweg en kegelt Esteban uiteindelijk de knock-out zone in. Hij wordt daar vergezeld door enkele usual suspects. Jolyon Palmer, Lance Stroll, Wehrlein en Ericsson starten de race morgen aan de achterkant van de grid.

Q2:

Net als in Q1 zetten Raikkonen en Vettel snel een goede tijd neer. Hamilton beleeft een schrikmomentje als hij bijna de vangrail invliegt in Massenet. De Brit beklaagt zich over weinig grip en komt niet verder dan de veertiende plaats voordat hij de pit weer opzoekt. Zien we hier de eerste tekenen dat het probleem van Sochi LH44 nogmaals lastig komt vallen?

De twee McLaren’s gaan relatief goed en hangen rond in de onderste regionen van de top-10. Grosjean gaat nog maar eens in de rondte in Sainte Devote, terwijl Verstappen Ferrari het vuur na aan de schenen legt. Hij komt tot acht duizendste van de tijd van Kimi.

Maar dan wordt Kimi wakker. Hij rijdt de snelste ronde van het weekend en dus de snelste ronde ooit op het circuit met een 1:12:231. Opeens herinner ik me weer dat Sebastian nooit echt goed was op dit circuit. Potverdikke Kimi, waarom was je zo traag in de vrije trainingen?

Sensatie in de maak: Lewis is ook op zijn tweede set banden niet snel. De resterende tijd op de klok tikt langzaam weg. Nog één rondje heeft Lewis de kans om Q3 te halen. In de eerste sectie zit hij maar net onder de tijd die goed is voor P10, in de tweede sectie lijkt hij al te langzaam te zijn.

Dan zien we opeens een gele vlag zwaaien. Stoffel Vandoorne heeft zichzelf geen dienst bewezen en is in de vangrail gevlogen. Tot zover de kansen van de Belg om zijn eerste kwalificatieduel van het jaar te winnen. Ook de kans van Hamilton om alles nog goed te maken in de laatste sectie is nu verdwenen. Hamilton start slechts als veertiende(!).

Naast Hamilton vallen Kvyat, Hulkenberg, Magnussen en Massa af in Q2. Spin-koning Grosjean redt het sprongetje naar Q3 wel.

Q3:

Wat kan Vettel nu zijn titelrivaal de bal heeft laten vallen? Het duel om de pole lijkt te gaan tussen hem en teamgenoot Kimi. Stiekem zal het team misschien wel liever Seb op P1 zien staan, maar Kimi zal wel goed in zijn spiegels kijken in de box of niet iemand vlug even een rollbar losdraait of iets dergelijks.

Kimi zet de eerste marker neer met een 1:12.296. Hij is daarmee iets langzamer dan in Q2. Vettel volgt een andere strategie en doet eerst een vlotte opwarmronde alvorens zijn echte snelle ronde in te gaan. Maar als Vettel over de finish komt lijkt het niet de juiste strategie te zijn, want hij is flink langzamer dan Kimi.

Max gaat aanvankelijk naar P2, maar dan is daar weer die dekselse Ozzie. Ricciardo is bij zijn eerste run een tiende van een seconde sneller dan VER. Bottas nestelt zich tussen beide Red Bull coureurs. Max klaagt op de radio dat hij niet genoeg grip heeft.

Maar er is nog hoop. Bottas is de eerste van de toppers die voor een tweede run gaat en hij haalt bijna een halve seconde van zijn beste tijd af. Spanning terwijl de klok naar 0:00 gaat. Raikkonen zet de snelste tijd nog scherper, maar Vettel en Bottas zijn eveneens snel onderweg. Ze redden het echter allebei niet! Kimi pakt zijn eerste pole sinds Frankrijk 2008 en reageert extatisch op de radio:

“Ah good, thank you guys.”

Ook Max heeft nog wat om te vieren, want hij pakt de vierde plaats af van Ricciardo. Het verschil met Kimi is een dikke drie tienden. Achter de zes vijf toppers pakt Sainz best of the rest met de zesde plaats, voor Grosjean, Perez, Button en Vandoorne.

UPDATE: Max is in zijn nopjes met zijn vierde plaats. In de kwalificaties staat hij nu 3-3 ten opzichte van Ricciardo.



De volledige uitslag:

1. Raikkonen

2. Vettel

3. Bottas

4. Verstappen

5. Ricciardo

6. Sainz

7. Grosjean

8. Perez

9. Button

10. Vandoorne

11. Kvyat

12. Hulkenberg

13. Magnussen

14. Hamilton

15. Massa

16. Ocon

17. Palmer

18. Stroll

19. Wehrlein

20. Ericsson