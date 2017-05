Kwalificatie Formule 1: Grand Prix van Spanje 2017

Vanaf welke plek start Max morgen de race die hij vorig jaar winnend afsloot?

Aiii Caramba! De F1 is weer terug in Europa. Dit weekend wordt er gereden op het Circuit de Catalunya. In 1992 werd de baan nog gebruikt door de epo-koningen van de wielersport tijdens de Olympische Spelen, maar tegenwoordig blazen er vooral opgevoerde mechanische motoren rond.

Alle teams en coureurs kennen de baan op hun duimpje, omdat het traditioneel een van de locaties is waar in de winter getest wordt. Desalniettemin kende de Grand Prix in de afgelopen tien jaar evenzoveel verschillende winnaars. Één daarvan was Pastor Maldonado, die won in 2012. Hij kan dit jaar echter niet opgaan voor zijn tweede victorie op het Spaanse circuit. Winnaar van vorig jaar Max kan dat, in theorie, wel. Een goede kwalificatie zou daarvoor een goed begin zijn.

Q1:

Meteen een van de big guns op de baan! Na de derde vrije training bleek dat er water lekte uit de auto van Vettel, dus het team heeft de motor voor de kwalificatiesessie vervangen. Geen slecht idee om een en ander even te checken dus.

Net nadat Vettel zijn team in het Italiaans bedankt voor het puike werk, valt zijn auto stil. Het team vraagt hem de auto te parkeren. Betekent dat nu al het einde van de kwalificatie voor Vettel? Neen, de Ferrari komt weer tot leven en Vettel rijdt niet eens de pitbox binnen. Wellicht was het slechts een vals alarm van een sensor.

Ondertussen gaat Grosjean nog maar eens in de rondte. De Fransman is bij vlagen snel met de Haas F1, maar heeft al enkele races lang ontzettend veel moeite om de remmen onder controle te krijgen. Het team heeft zelfs al remmen van een andere fabrikant geprobeerd, maar switchte daarna toch weer terug. Grosjean, die wellicht nog steeds hoopt via Haas F1 aanspraak te kunnen maken op een zitje bij Ferrari, krijgt er een sik van.

Hamilton zet de snelste tijd neer, op enige afstand gevolgd door zijn teamgenoot en de Ferrari’s. Opvallend is dat behalve Vettel ook Kimi meer rondjes doet dan noodzakelijk lijkt. Na de eerste vier volgen Verstappen en Ricciardo.

De plaatsen waar het om gaat in Q1 zijn echter die aan de andere kant van het veld. Williams lijkt om een of andere reden totaal geen snelheid te hebben. Massa haalt de top-15 maar net, Stroll is achtiende. De Canadees wordt in de knock-out zone ondere andere vergezeld door Ericsson, die vijf duizendsten toegeeft op zijn teamgenoot Wehrlein en daardoor 16de is. Ook Palmer, Vandoorne en Kvyat halen Q2 niet. Vooral bij Palmer en Vandoorne begint het op te vallen dat ze wel erg vaak flink langzamer zijn dan hun teamgenoten.

Q2:

Wederom direct veel coureurs op de baan, dat zien we graag. Hamilton vat de koe bij de horens en zet direct een snel rondje neer. Kimi geeft over de radio te kennen een foutje te hebben gemaakt en geeft vier tienden toe. Het team meldt hem echter te kennen dat hij zonder het foutje in de buurt van Hamilton had gezeten.

De strijd gaat vooral om de plaatsen achter de eerste zes coureurs. Uiteindelijk zijn het de Force India’s (toch een goede update?), de Williams van Massa (apart na Q1) en Alonso die de top-10 halen. De Spanjaard verricht dus opnieuw een heldendaad na zijn tennispartijtje van gisteren.

Bij de afhakers in Q2 hoort ook Carlos Sainz. Voor eigen publiek komt de Spanjaard niet verder dan de twaalfde plaats. Alsnog veel beter dan teamgenoot Kvyat uiteraard. Had ik ze nu toch maar gewisseld in mijn F1 team…

Q3:

Voor de eerste run in Q3 gaat alleen de top-6 naar buiten. Ocon, Alonso, Perez en Massa sparen hun resterende banden voor de race. De Mercedes-coureurs zijn net als gisteren het snelste. Hamilton staat voor Bottas, die met een wat oudere motor onderweg is. Eveneens net als gisteren is Raikkonen in de eerste run de snelste Ferrari. Hij geeft minder dan drie tienden toe op Hamilton.

Dan komt de tweede run: en de Ferrari’s zijn opeens snel! Vettel zet een hele snelle tijd neer in de eerste sector, Raikkonen is zelfs nog sneller. Hamilton daarentegen verbetert zijn tijd niet. Na de Brit komen achtereenvolgens Bottas, Vettel en Raikkonen over de streep. Bottas verbetert zijn tijd maar niet zijn plaats, Vettel schiet van P4 naar P2. Kan Raikkonen eindelijk weer eens verrassen in de kwali? Neen…De veteraan wordt wederom vierde.

Achter de eerste vier is er wel een succesje te vieren voor ons Nederlanders. Max pakt Ricciardo in de kwalificatie! Het verschil is zelfs best groot: ruim vier tienden van een seconde. Het is waarschijnlijk een superronde van Max geweest, want hij geeft ‘maar’ ruim een halve tel toe op Hamilton. In de eerste vier races van het jaar was het verschil veel groter. Een voorzichtig teken dat de updates op de Red Bull werken?

Achter de eerste zes zorgt Alonso voor een heuse sensatie door P7 te pakken voor eigen publiek. Let wel, Stoffel staat dus gewoon 19de met die auto. Bizar. Perez doet zijn plicht door zijn jonge teamgenoot Ocon te verschalken en pakt en passant Massa in.

UPDATE: Max is tevreden over zijn kwalificatie



De volledige uitslag:

1 Lewis Hamilton

2 Sebastian Vettel

3 Valtteri Bottas

4 Kimi Raikkonen

5 Max Verstappen

6 Daniel Ricciardo

7 Fernando Alonso

8 Sergio Perez

9 Felipe Massa

10 Esteban Ocon

11 Kevin Magnussen

12 Carlos Sainz

13 Nico Hulkenberg

14 Romain Grosjean

15 Pascal Wehrlein

16 Marcus Ericsson

17 Jolyon Palmer

18 Lance Stroll

19 Stoffel Vandoorne

20 Daniil Kvyat