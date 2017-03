Kwaliteitsonderzoek nummer zoveel: “Audi is de beste!”

We worden onderhand een beetje tureluurs van die kwaliteitsonderzoeken, maar uiteindelijk staat het informeren van de consument (ja jij ja) natuurlijk voorop.

Voor zover je je door dit soort nutteloze lijstjes laat leiden dan, want veel wijzer worden we er niet van. Wel valt er een bepaalde lijn te ontdekken in met name Amerikaanse onderzoeken. De Fiat-Chrysler merken eindigen vrijwel altijd onderaan, ongeacht de criteria op basis waarvan de lijst is samengesteld.

Ditmaal gaat het om de lijst van het Amerikaanse Consumer Reports. Zij rangschikten autofabrikanten op basis van rijtesten, “de voorspelde betrouwbaarheid”, klanttevredenheid en veiligheid. Hoe het ook zij: op het podium is het een Duits feestje met Audi, Porsche en BMW in die volgorde op de eerste plaatsen. Daarna volgen Lexus en Subaru.

Verder valt de aardig hoge notering van Tesla op, de toko van Musk pakt P8. Van de premium tijgers doet Mercedes het kalm aan op P20 en de onderste plaatsen zijn inderdaad bezet door enkele FCA-merken. Of dit onderzoek nuttig is en je dus iets uit de resultaten kunt afleiden? Geen idee, maar het levert altijd zulke lekkere discussies op.

Foto: een beruchte Audi S4, via Autojunk