Laagstaande zon: houd jij je lichten aan?

De avonden lengen en dat betekent dat vele automobilisten in de avondspits als stokstaartjes achter hun zonneklep zitten, maar is het slim om je verlichting aan te houden/zetten bij laagstaande zon?

Dat een zonnebril bijzonder goed van pas komt bij het autorijden met een laagstaande zon volle bak in je gezicht, behoeft verder geen uitleg. Desalniettemin zie je bij veel medeweggebruikers de paniek toeslaan zodra je op de snelweg een flauwe bocht neemt en ineens is die vermaledijde zon daar, maar het is natuurlijk even omschakelen als je noodgedwongen ineens met samengeknepen ogen achter het stuur zit te snapchatten.

Zonneklep en zonnebril zijn dus je vriend bij dergelijke omstandigheden. Hoe zit het echter met de verlichting? Juist schitteringen van andere auto’s en/of glimmende objecten maken rijden bij een laagstaande zon nog een stukje lastiger. Desalniettemin adviseert de ANWB bijvoorbeeld om dagrijverlichting aan te zetten bij zonnige avondritten zodat je in elk geval zichtbaar bent voor anderen, zonder dat je voor nóg meer visuele hinder zorgt.

Vraag van de dag: zet jij je (dag)verlichting aan, uit of heb je geen keuze omdat de boel automatisch wordt geregeld?