Lady Gaga rolt tegenwoordig Lamborghini

De Pussy Wagon is ingeruild kennelijk.

Pop Culture fenomeen Lady Gaga, voorheen op deze site ook wel eens omschreven als lelijk bah bah, stond afgelopen weekend weer even volop in de aandacht. Ze mocht namelijk de halftime show verzorgen bij de 51ste Superkom. Een grote eer die de afgelopen jaren nog te beurt viel aan onder andere Beyoncé, Katy Perry, Coldplay en Bruno Snickers Mars.

De poster die geboren werd als Stefani Germanotta deed het volgens velen verdienstelijk. Om eerlijk te zijn was ik zelf niet geheel weggeblazen. Dat hoefde ook niet, want de tweede helft van de wedstrijd was ronduit episch. Sinds de Braziliaanse Grand Prix van 2008 was er niet meer zo’n dramatische ontknoping geweest in een sportwedstrijd. Tenminste, niet dat ik me kon herinneren.

Normaal krijgt de MVP van de wedstrijd een pickup (nee geen LP-speler) van de organisatie, maar kennelijk is die traditie sinds vorig jaar afgeschaft. Quarterback Tom Brady kon die truck dan ook niet aan iemand weggeven, dus moesten alle supersterren gewoon terug reizen met hun eigen vervoer. Hetzelfde gold voor Lady Gaga.

Een straf was dat echter niet voor de vleesjurk-afficionado. Ze kwam namelijk naar het Houston Astrodome NRG stadium met een Lamborghini Huracan. Het is niet helemaal zeker dat de auto ook officieel op har naam staat, maar de kentekenhouder komt van een autodealer uit Westlake Village, California. Dat is dicht in de buurt van de plaats waar Gaga’s huis woont en ver weg van Houston. Een journalist van kwaliteitszender Fox News spotte de auto op de parkeerplaats bij het stadion, onder bewaking van de lokale autoriteiten.

De zangeres staat er eigenlijk om bekend dat ze een voorliefde heeft voor klassiekers. Ze rolt vaak in oude Amerikaanse pickups en ook een klassieke rode Rolls Royce Corniche was ooit van haar. De Lambo is dan opeens wel heel wat anders. Wat minder vreemd ook, want vrijwel iedere rijkaard heeft er tegenwoordig een. Raar genoeg is dat, in het geval van die gekke Gaga, dan juist haast weer verfrissend. Altijd kapot moeilijk doen daar word je kennelijk ook een keer moe van.