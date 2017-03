Lamborghini gaat weer tractoren bouwen

Dit jaar zou Ferruccio Lamborghini zijn honderdste verjaardag hebben gevierd als hij nog geleefd zou hebben. Zijn familie viert zijn verjaardag dit jaar op gepaste wijze.

Fans van Lamborghini kunnen hun lol op tijdens Techno Classica in Essen. Niemand minder dan Fabio Lamborghini, de neef van Ferruccio, zal hier aanwezig zijn om handtekeningen uit te delen. Ter gelegenheid van de verjaardag van Ferruccio kwam Lamborghini met de Centenario. Een supercar met het blok van de Aventador als krachtbron.

Naast 40 Centenerio’s komen er nog een aantal bij. Geen supercars, maar tractoren. De familie Lamborghini is betrokken geweest bij de ontwikkeling van vijf tractoren, luisterend naar de naam Centenario Tractori. Eentje is klaar, een protoype. Deze zal worden meegenomen naar Techno Classica. De vijf tractoren die zullen worden gebouwd gaan in de verkoop voor een bedrag van 250.000 euro (ex belastingen) per stuk. Twee tractoren zijn er al verkocht. Ook zal in Essen een bronzen beeld van Ferruccio worden onthuld. Het beeld toont de oprichter van Lamborghini met een Miura in zijn armen.

Niet alleen het beeld van Lamborghini en de tractor zijn te zien in Essen. Er zullen tevens enkele klassiekers en supercars van het merk worden tentoongesteld. Net als een aantal zeldzame tractoren die door de fabrikant zijn geproduceerd. Eén van de tractoren is de DL 25. Dit model droeg het lichaam van Lamborghini naar zijn laatste rustplaats in 1993. Techno Classica zal van 5 tot en met 9 april plaatsvinden.