Lamborghini komt met antwoord op beschuldigingen

Hebben ze nu wel of niet gesjoemeld?

De Italiaanse autofabrikant krijgt sinds de claim dat de Hurcán Performante ontiegelijk snel over de ‘Ring (6:52,01) kan knallen veel kritiek te verduren. Volgens analisten zou Lamborghini hebben gelogen over het record, met vele boze reacties van petrolheads tot gevolg.

Het automerk voelde zich waarschijnlijk in het nauw gedreven, want ze komen met een antwoord op de beschuldigingen. Maurizio Reggiani, topman bij Lamborghini, stuurde naar CNET een spec sheet van de tijd. Reggiani geeft toe dat de getoonde snelheid in de video inderdaad niet accuraat is door de GPS-technologie. De vrijgegeven VBox GPS van het rondje moet echter uitsluitsel geven over eventuele fraude.

Steeds meer autofabrikanten gebruiken een snelle tijd over de Nordschleife om aan te tonen hoe rap de auto wel niet kan zijn. De tijden moet je eigenlijk met een korreltje zout nemen, want de omstandigheden hebben altijd een ongelofelijke invloed. Vergeet niet dat de baan meer dan 20 kilometer lang is. Coureur, banden, het weer: factoren die allemaal invloed hebben. Ter vergelijking: de beste tijd van de Huracán LP 610-4 staat genoteerd op 7:28.