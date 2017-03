Lamborghini mogelijk gesjoemeld met ‘Ringtijden

Zijn ze het daar bij VAG nou nog steeds niet afgeleerd?

Interessant discussievoer op de vrijdag. We weten, het is het einde van de week, maar blijf er nog even bij. Het team van BridgetoGantry heeft namelijk een interessante kwestie in een blog gedeeld. Volgens de ‘Ring-experts is het goed mogelijk dat Lamborghini heeft gelogen over de ringtijden van zowel de Aventador SV als de onlangs vrijgegeven video van de Huracán Performante.

Wat vooraf ging..

Lamborghini wist vriend en vijand te verbazen met een recordrondje over de Nordschleife met de Aventador Superveloce. Het V12-monster knalde over het circuit met een tijd van 6:59,73. Uiterst indrukwekkend. In Genève gaan we kennis maken met de Huracán Performante en in aanloop naar de onthulling kwam Lamborghini weer met een Ring-video. En weer een record. De Performante zou op Super Trofeo R-banden een tijd van 6:52,01 hebben gereden. Dat is VIJF seconden sneller dan de Porsche 918 Spyder. De tijd wekte argwaan op bij BridgetoGantry en ze gingen de video analyseren.

Zonder gekheid. De site zet serieuze vraagtekens bij de juistheid van beide tijden. In beide video’s zien we beelden vanuit de auto, met de snelheidsmeter onder in beeld. Dit is echter geen GoPro die op de meter gericht staat, maar een computervisualisatie op basis van de GPS. De tijden zijn gebaseerd op de GPS en niet op de wielsnelheid. Er waren zelfs visuele errors zichtbaar in beide video’s. Zo kwam het voor dat de snelheid anders was, maar het toerental gelijk bleef. Zowel bij 205 km/u als 211 km/u geeft de naald in de video 7800 t/pm aan.

Daarnaast bleek de Huracán Performante de afstand van Bridge naar Gantry ongeveer 4,5 procent langzamer te hebben afgelegd dan de Aventador SV, terwijl op basis van de tijd de supercar slechts een procent langzamer zou zijn. Ja dat klopt dus niet. De theorie van BridgetoGantry is dat Lamborghini de video van de Performante zou hebben versneld. In dit geval van 24fps naar 25 fps. Met deze theorie in gedachte reed de Huracán Performante geen tijd van 6 minuut 52, maar 7 minuut 8. Een wezenlijk verschil.

Het is nu aan Lamborghini om met een antwoord te komen op deze scherpe analyse. Wordt ongetwijfeld vervolgd..