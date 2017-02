Lamborghini Murciélago SV gaat helemaal klababber

Het is geen ex van Jon Olsson, maar het blijft toch zonde.

Onlangs was er opschudding alom toen een Lamborghini vleermuis crashte in de stad van het voetbalteam dat later vandaag de landstitel veilig gaat stellen. Dat het tricky auto’s zijn die Murcié’s, blijkt inmiddels nog maar weer eens. In Thailand heeft er namelijk nog eentje in het stof gebeten, ditmaal een heuse SV.

Het incident vond plaats in Bangkok. Naar verluidt had de bestuurder de auto geleend van een mattie om indruk te maken op de vrouwtjes bij een feestje, hoewel dat laatste uiteraard een relatief begrip is in die contreien. Alvorens het zover was, kon de beste man de verleiding echter niet weerstaan om een joyride te maken met een paar matties. Nee, nee, niet op die manier. Gewoon als in een stukje scheuren met de auto.

Maar wacht, zo’n Murciélago heeft toch maar twee zitplaatsen? Dat klopt en voor zover bekend had dit exemplaar geen McLaren F1-achtige conversie ondergaan. Toch zaten er ten tijde van het ongeval drie gozerts in de supercar. Vragen om problemen natuurlijk.

Tijdens de rit verloor de bestuurder dan ook de macht over het stuur, waarna de auto een motor raakte en vervolgens een palmboom. De ravage die dit teweeg bracht is te zien op de foto’s. De palmboom raakte flink beschadigd, wat aangeeft dat er flink wat kracht vrijkwam bij de klapper. Het goede nieuws is dat er op een of andere manier niemand serieus gewond is geraakt.



Image-Credit: สวพ.FM91 via Twitter