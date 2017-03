Lamborghini opent nieuw centrum voor bejaarden

Oude Lamborghini's hebben binnenkort een plaats op het Lambo-hoofdkantoor waar ze heen kunnen op hun oude dag.

Deze plek die gesitueerd is in de entree van Lamborghini’s hoofdkantoor in Sant’Agata, vormt de nieuwe basis voor Lamborghini PoloStorico. Of ze er ook Geraniums hebben dat weten we niet. Het departement is bedoeld voor het restaureren en certificeren van klassieke Lamborghini’s. Alleen modellen die minimaal tien jaar uit productie zijn mogen de PoloStorico betreden. Het is, kortom, zo’n beetje wat Ferrari doet met Ferrari Classiche.

PoloStorico bestond al sinds medio 2015, maar vanaf vandaag is de hele rataplan dus verhuisd naar een speciaal nieuw kantoor. Doe even je ogen dicht en waan je in die ruimte. Buiten een fijn zonnetje, binnen de geur van oud leder en olie. Hier en daar de aanblik van een wulps vormgegeven plaatwerkdeel van bijvoorbeeld een Miura. Kasten vol met oude klappers waar tekeningen en documenten in zitten uit vervlogen dagen. Oude Lambo’s in verschillende stadia van restauratie…Ik wil er heen.

Twee speciale organen moeten er zorg voor dragen dat oude Lambo’s in ere worden gehouden. Ten eerste is daar het Comitato dei Saggi, dat gaat over de algemene richtlijnen waar de PoloStorico zich aan moet houden. Dit comité bestaat momenteel uit drie leden, te weten Maurizio Reggiani, Giampaolo Dallara en Mauro Forghieri. Maurizio is de huidige Research & Development chef van Lamborghini. De échte kenners weten al wie de andere twee lieden zijn. Dallara en Forghieri hebben beiden als technici hun sporen verdiend in de racewereld en werkten in het verleden ook allebei ook een periode voor Lamborghini.

Onder het Comitato dei Saggi is er ook nog het Comitati Tecnici. De taak van dit groepje is om er voor te zorgen dat alles wat PoloStorico doet precies zo gedaan wordt als het vroeger ooit bedoeld was. Dat wil dus zeggen dat ze alle boeken en klappers afstruinen om te kijken hoe de Lambo’s vroeger in elkaar geschroefd werden.

Ze pakken het allemaal dus behoorlijk serieus aan daar in Sant’Agata. Klanten kunnen hun oude Lamborghini naar PoloStorico brengen waar deze gedurende een periode van wel 6 tot 24 maanden volledig in ‘originele’ staat hersteld wordt. Wat dat allemaal moet kosten is niet bekend, maar laten we er vanuit gaan dat als je dat moet vragen je beter naar de onafhankelijke specialist op een industrieterrein bij jou in de buurt kan gaan voor het onderhoud aan je Miura.