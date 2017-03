Lamborghini pakt Ring-strijdbijl met Urus niet op

De Urus zal een snel apparaat worden. Andere capaciteiten staan echter ook centraal bij de toekomstige SUV van Lamborghini.

De Italiaanse autofabrikant verbaasde vriend en vijand door een record te rijden op de Nordschleife met de Aventador SuperVeloce (video). Lamborghini deed er nog een schepje bovenop door een idioot snelle tijd te rijden met de Huracán Performante (video). Met de Urus hoeven we dergelijke stunten niet te verwachten.

In gesprek met Motoring zegt Lamborghini andere doelen te hebben met de SUV. “De Urus zal snel worden, maar de auto heeft ook off-road capaciteiten.” Misschien moet de gemeente Amsterdam van de PC Hooftstraat een onverharde weg maken. Dichterbij off-road activiteiten zal de gemiddelde Urus-rijder vermoedelijk niet komen. Lambo topman Andrea Baldi maakt overigens duidelijk dat we niet te enthousiast moeten worden. “Het is geen Jeep.”

Lamborghini zegt op schema te liggen en de Urus moet volgend jaar in productie gaan. De SUV zal leverbaar worden met een 4.0 twin-turbo V8 die we kennen van de nieuwe Panamera en er komt ook een plug-in hybride variant.

De reden waarom de Italianen niet de 7.0 V12 in de Urus gaan lepelen is simpel. Lamborghini heeft China als belangrijkste afzetmarkt voor ogen. Meer cilinderinhoud betekent een pittiger prijskaartje in het land en dit maakt een Urus met een V12 onverkoopbaar. Nog geen twee dagen geleden kon je hier lezen dat Aston Martin vanwege deze reden met een DB11 gaat komen met een kleinere motor.