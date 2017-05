Lamborghini verklapt aantal pk’s voor de Urus

Tenminste, ze onthullen hoeveel paardenkrachten de instap-V8 moet gaan pompen in dit vrouwenmodelletje van Lamborghini.

Hoho, niet meteen boos worden. Het was de grote baas van Lamborghini die de Urus omdoopte tot vrouwenauto, vorig jaar. De Urus moet namelijk niet alleen de verkoopcijfers van Lamborghini verdubbelen, maar vooral ook meer vrouwelijke kopers aantrekken. Wij vinden het prima, het concept redde ooit Porsche en daarna volgden vele andere sportwagenmerken met vergelijkbare moves. Zelf zou ik niet snel zo’n Urus of Cayenne (of Bentayga of whatever) op de stoep zetten, maar als het betekent dat de lekkere sportwagens daardoor op de markt kunnen blijven doen ze hun best maar met die PC Hooft-tractoren.

De Urus moet zorgen voor 3500 verkochte auto’s in 2019, de helft van de ongeveer 7000 auto’s die men in Sant’Agata Bolognese graag wil verkopen. Mocht de vraag naar de Urus groter zijn, dan kan het productieaantal van de SUV eventueel wel omhoog, maar Domenicali heeft wel een harde grens van 3500 stuks op de sportwagendivisie gezet. Dit om de exclusiviteit te kunnen waarborgen voor de kopers.

In een interview heeft Domenicali nu bevestigd hoeveel pk’s de Urus moet gaan leveren als V8-instapper. En dat is alles behalve een truttige hoeveelheid geworden, de 4.0 V8 gaat 650 paardenkrachten op de vier wielen loslaten. Niet verkeerd, lijkt ons. Een jaar na introductie (gepland voor Q2 2018) zal de Urus ook nog als plug-in hybride op de markt komen. We zijn erg benieuwd welke invulling Lamborghini aan dat concept gaat geven.

Mocht je nu hoop hebben dat Lamborghini voor de snelste ‘Ringtijd gaat met haar SUV, dan moeten we je teleurstellen. Men heeft al aangegeven geen ambities in die richting te hebben. Al zal er ongetwijfeld een eigenaar fanatiek met zijn Urus gaan boenderen en de resultaten daarvan delen.