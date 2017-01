Lancia Ypsilon (2003 – 2011) – occasion video & aankoopadvies

Italiaanse flair en lange tijd de best verkopende Lancia, maar hoe interessant is de Ypsilon als occasion?

De Type 843 was de derde generatie Lancia Ypsilon en was een stuk ronder en vriendelijker van vorm dan zijn voorganger. De Ypsilon was naar wens in twee lakkleuren uit te voeren. De op een ingekort platform van de Fiat Punto 188 (aankoopadvies) gebaseerde Ypsilon was alleen als driedeurs verkrijgbaar. Alle Ypsilons hadden standaard de City-stuurbekrachtiging afkomstig van onder andere de Fiat Punto. De Ypsilon moest het vooral hebben van zijn opvallende voorkomen. Ook het interieur is opvallend vormgegeven, met een centraal tellerhuis, grote opbergvakken voor de bestuurder en bijrijder, en klokken met een retro-look.

In 2006 werd de eerste facelift doorgevoerd, waarbij ook een aantal motoren werden verbeterd. Verder kwamen er een nieuwe neus, rondere bumpers en andere achterlichtunits. In 2010 werd nog eens een subtiele facelift doorgevoerd, te herkennen aan de donkere koplampen en grotere buitenspiegels. Eind 2011 werd de productie beëindigd en de fabriek op Sicilië ging dicht. De vierde generatie Ypsilon werd in Polen in productie genomen.

Verwacht geen monsterlijke prestaties, maar wel een comfortabel en wendbaar autootje. Motorisch gezien was er keuze uit een 1.3 MultiJet diesel in uitvoeringen van 69 tot 90 pk. Wil je een benzinevariant dan is er keuze uit 1.2 en 1.4 blokjes met 60 tot 105 pk.

Aanbod op Marktplaats

Op Marktplaats.nl staan een kleine 40 Lancia Ypsilons van deze generatie te koop. Daarvan is er op dit moment slechts één met een dieselmotor uitgerust. Ook de automaten zijn zeldzaam, er zijn er slechts drie beschikbaar op dit moment. Vanaf ongeveer €2000 euro kun je gaan shoppen, de duurste Ypsilons kosten net geen €8.000 euro.

Pluspunten

Comfortabel en vaak luxe uitgevoerd.

Aan aandacht geen gebrek.

Redelijk betrouwbaar.

Aandachtspunten

Piepjes en kraakjes in het interieur zijn geen optie maar standaard.

Gaat het vooronder harder piepen en kraken dan zijn je draagarmen waarschijnlijk aan vervanging toe.

Van de 1.2 benzine en 1.3 MultiJet weten we dat de koppakkingen een zwak punt zijn. Controleer dus of je geen lekkages ziet aan het motorblok en of er geen mayonaise-achtige smurrie aan de binnenkant van de oliedop te vinden is.

Niet alle lakken werden met blanke lak afgewerkt, met als gevolg dat ze na verloop van tijd dof of mat kunnen worden. Een goede poetsbeurt doet wonderen.

De variabele stuurbekrachtiging is dezelfde uit die van de Punto 188: die gaat dus wel eens kapot, en reparatie kost zomaar 800 euro.

Elektronische gremlins steken nog wel eens de kop op, dus check goed of alles werkt en of er geen gekke foutmeldingen gegeven worden.

Zoek de Ypsilon of een andere auto op Marktplaats.nl.