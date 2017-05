Land Rover werkt aan Range Rover Velar SVR [video]

En dat vinden we leuk.

Wat mij betreft was de Range Rover Velar een van de grote verrassingen van de Autosalon in Genève. Geen maanden- zo niet jarenlang geleur met conceptcars, zoals ze bij Range Rover nogal eens doen, maar gewoon direct een snaarstrak productiemodel op de beursvloer zetten. Direct was er ook een heel palet aan motoren beschikbaar, van een 2.0 diesel met 180 pk tot de fijne 3.0 V6 met supercharger uit de F-Type S, goed voor 380 pk. Hoewel dat allesbehalve behelpen is, kan de Velar daarmee niet op tegen krachtpatsers als de Porsche Macan Turbo met Performance Package (440 pk), Mercedes-AMG GLC 63 (S) (476/510 pk) en de Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio (510 pk).

Gelukkig is er altijd nog SVR. Deze drie letters onderscheiden de allersnelste Jaguars en Range Rovers van hun mindere broeders en hebben tot nog toe altijd een blubberdikke V8 onder de kap gehad. Hoewel de Porsche en Alfa het met zespitters doen, lijkt Range Rover vast te houden aan de achtcilinder. De 5.0 V8 met supercharger uit de F-Type R schijnt namelijk in het vooronder te liggen van een Velar die momenteel getest wordt op de Nürburgring.

Dat blok kennen we natuurlijk niet alleen uit de F-Type R, het ligt ook al in de Range Rover Sport SVR. In die auto is dat blok goed voor 550pk (en een bak herrie), waarmee ook de Velar de concurrentie ruimschoots het nakijken zal geven. Op papier tenminste. Porsche en Alfa lukt het uitstekend om hun auto’s overweg te laten kunnen met het surplus aan vermogen. Grote vraag is of dat de Britten ook lukt, of dat ze het gebrek aan verfijning oplossen met een flinke schep extra paardenkrachten. Beide opties zijn wat mij betreft prima.

Op zijn vroegst zullen we de Velar SVR eind dit jaar te zien krijgen, al kan het ook zomaar 2018 worden eer de rappe Range Rover bij de dealers staat. Dat is vermoedelijk ook de uitgelezen plek om deze auto te spotten, want met zo’n dikke V8 gaat er vermoedelijk een groter deel van de aanschafprijs naar Den Haag dan naar Conventry…