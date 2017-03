Land Rover wil tuners helemaal dood maken

Op autobeurzen zijn tuners vaak the life of the party. Maar Land Rover wil dat feestje voor eens en voor altijd bederven.

Land Rover’s designbaas Gerry McGovern is het namelijk een doorn in het oog dat tuners dikke winsten pakken door hun producten van wat extra tupperware te voorzien. Vooral de Range Rover modellen vormen dankbare objecten voor tuningsboeren om voetballers en dergelijke een flinke bom duiten uit de zak te kloppen. Gerry is dit een doorn in het oog:

“It’s easy to take a product that’s already been created and put a little spoiler on it or whatever, but I’d like to see them design their own car. We see them taking our property and making a bit more profit.”

Ook de nieuwe Range Rover Velar wordt waarschijnlijk weer een blank canvas voor veredelaars om hun ding mee te doen. Maar Gerry heeft nu volgens Autocar een snood plan bedacht waar hij deze nobele werklui de wind mee uit de zeilen wil nemen. De SVO divisie moet volgens hem de rol van de tuners over gaan nemen, zodat de bom duiten in eigen zak terecht komt.

“Well, we’re going to put them out of business through SVO. The opportunities we’re creating there, and the quality of our work, are much better.”

We kunnen dit enigszins zure sentiment wel een beetje begrijpen, maar of SVO ook gaat slagen in de opzet om de tuners de nek om te draaien betwijfelen we. Andere premium merken hebben immers ook divisies in eigen huis waar je terecht kan om je auto te voorzien van opties die je eigen smaak reflecteren. Maar of er nu minder tuners zijn die Audi’s, BMW’s, Mercedes et cetera verfraaien/vernachelen dan voorheen? Mwah…