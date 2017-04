Last minute call: Red Bull doet technische ingreep RB13

Op het allerlaatste moment voert het Formule 1-team enkele wijzigingen door aan de bolide.

Morgen staan de eerste vrije trainingen voor de Grand Prix van China gepland. Hoe dit weekend gaat verlopen voor Red Bull is koffiedik kijken. Eerder vandaag gaf Max Verstappen tijdens een persco aan dat de RB13 technisch alles behalve perfect is. Dat wordt nu nog eens extra duidelijk, aangezien Red Bull volgens Motorsport.com donderdagavond flink aan het sleutelen was aan de bolide in de pits.

Naar verluidt krijgt de bolide van Max Verstappen een nieuwe achterwielophanging. Het is niet duidelijk of ook de auto van Ricciardo de aanpassing heeft ondergaan. Morgen moet blijken of de nieuwe achterwielophanging positieve uitwerkingen gaat hebben op het veld. Het weer heeft Verstappen in elk geval aan zijn zijde. Voor zaterdag geven ze zonnig weer op in de Chinese havenstad, maar zondag wordt de nodige regen verwacht.

Met dank aan Dennis voor de tip!