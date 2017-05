Lease maar: Audi A3 of Seat Leon

Imago of vermogen: de eeuwenoude kwestie.

Premium rijden is hot. Alles met vier ringen, propeller of ster op de grille verkoopt als zoete broodjes. Met name in de lease zijn Audi’s, BMW’s en Mercedessen enorm populair. Je hebt een fraaie badge op de neus waardoor mensen kunnen zien dat het heel erg goed met je gaat. De materialen in het interieur zijn zacht: je kan alles aaien en alle knopjes voelen degelijk en fijn aan. De lak lijkt er net wat mooier op te zitten en zelfs de geur in de een premium auto is aangenaam. Kortom: rijd je premium dan doe je jezelf een cadeautje.

Maar is dat eigenlijk wel zo? Dat gaan we vandaag uitzoeken. Premium rijden heeft namelijk een groot nadeel en dat is dat je niet bijster veel krijgt voor je geld. Zeker in dit geval met de gefacelifte Audi A3 en eveneens licht herziene Seat Leon is het wel interessant, want beide auto’s staan immers op hetzelfde MQB-onderstel. Sterker nog: het zijn in basis gewoon dezelfde auto’s. Om te zien hoe de verhoudingen liggen, hebben we onderstaande tabel gemaakt:

Auto: Audi A3 Sportback 1.0 TFSI S-Line Edition (8V) Seat Leon FR 1.8 TSI (5F) Catalogusprijs: € 34.555,00 € 30.710 Fiscale prijs: € 33.450,00 € 30.500 Leasetarief: € 540 € 525 Vermogen: 115 pk bij 5.000 tpm 180 pk bij 5.100 tpm Koppel: 200 Nm bij 2.000 tpm 250 Nm bij 1.500 tpm Topsnelheid: 206 km/u 226 km/u 0-100 km/u: 9,9 sec. 7,5 sec. Verbruik: 4,7 l/100km 6,0 l/100km CO2 uitstoot: 107 gram/km 138 gram/km

Bij beide auto’s zijn we uitgegaan van een looptijd van 48 maanden en een jaarkilometrage van 20.000 km. De prijzen een gemiddelde van grote leasemaatschappijen. De prijs kan afwijken bij andere kilometrages, looptijden of opties. De prijzen zijn exclusief BTW.

Wat ons opvalt

Dit lijkt een oneerlijke vergelijking te zijn. De Seat is goedkoper, sneller en ietsjes completer uitgerust. Maar het verschil is weer niet zó groot. Met name de leaseprijs lijkt mee te vallen. De reden is simpel: ook tweedehands is premium bijzonder populair, dus een A3 behoudt zijn waarde wat beter dan een Leon. We zijn in dit vergelijk gegaan voor een A3 S-Line Edition, dan heb je net als de Leon FR sportievere bumpers, grotere velgen en een sportiever interieur. Qua uitrusting ontlopen de twee elkaar niet veel. Items als radio, navigatie, climate control, middenarmsteun en parkeersensoren behoren tot de standaarduitrusting.

Het verschil zit ‘em in de opties. Metallic lak kost op de Audi 970 euro, terwijl het bij de Seat bijna de helft (550 euro) kost. Een Panoramadak kan op de Seat gemonteerd worden voor 950 euro, terwijl je bij Audi 1.450 euro kwijt bent. Upgrade van de stereo kost bij Seat 340 euro (prima Bose installatie) terwijl een B&O met ongeveer dezelfde specs in de Audi 740 euro kosten. En zo gaat de lijst maar door.

Uiterlijk

Tsja, we kunnen zeuren wat we willen over Premium auto’s, maar zo’n A3 ziet er gewoon goed uit. Met name de S-Line uitvoering smoelt bovengemiddeld goed, zeker in het rood (wat niemand lijkt te bestellen, maar dat terzijde). De Sportback is zeker te prefereren boven de 3-deurs, die wat compacter oogt. Aan de voorkant valt de dikke bumpeset op, die het in combinatie met de Led-koplampen ervoor zorgen dat je helemaal het mannetje bent op de linkerbaan van de A9.

Met weemoed denken we terug aan de eerste Seat Leon. Dat was een bovengemiddeld knappe kar die wat Alfasud trekjes had (en dat is altijd een compliment). Het probleem met de huidige Leon is dat het een beetje inwisselbaar design is. Niet dat de auto lelijk is, verre van dat. Maar het mocht wel iets meer uitgesproken. Het is overigens een zeer keurige auto om zakelijk mee voor te komen rijden. Je zal er werkelijk niemand mee tegen het hoofd stoten. Maar de buurman wordt er niet hebberig van. De buurvrouw trouwens ook niet.

Interieur

In principe moet de meerprijs van de Audi zich hier uitbetalen met een hemels genoegen. Die belofte maakt de Audi deels waar. Het interieur ziet er strak uit, alles is keurig afgewerkt en de ambiance is OK. Maar je voelt wel dat er een verschil is met ‘echte’ Audi’s (A4 en hoger). Dat niveau haalt de A3 niet. Maar in zijn klasse is het meer dan keurig. Oh, bij onderstaande afbeelding zijn de S-Line Sportstoelen, S-tronic, virtual cockpit en de lederen bekleding niet standaard.

Hier laat de Seat echt wel punten liggen. Het is gewoon een interieur. Een interieur waarvan de ontwerpers haast maakten om een vervroegde lunch te kunnen halen. Zo dramatisch als het met de vorige generatie Leon was, is het ditmaal niet. Maar je kan aan alles zien dat er met de rekenmachine is gedacht. Nu is de Leon ook goedkoper dan de Audi, maar concurrenten als Kia, Mazda en Peugeot laten zien dat het (veel) beter kan in deze prijsklasse.

Rijden

Premium rijden zou er ook voor moeten zorgen dat je een fijnere auto hebt, toch? Dit is het punt namelijk dat je weet dat je weliswaar Premium rijdt, maar wel voor een dubbeltje op de eerste rang. Met de motor is niet zo heel veel mis in principe, maar het is geen onverdeeld genoegen. Je hebt 115 pk tot je beschikking waardoor de A3 zichzelf net op gang kan brengen. Die 9,9 seconden voor de 0-100 sprint is wel héél erg toevallig. Daarbij is het gepruttel van een driecilinder lastig te verkroppen in een auto van dat geld. De S-Line heeft een 25 mm verlaagd onderstel ten opzichte van de gewone A3. Daar wordt de A3 (rijtest) voornamelijk harder van: echt sportief wordt het niet. De motor van de Seat Leon is overigens niet meer leverbaar, via een 1.5 TFSI kom je direct uit bij een 2.0 TFSI. Maar de prijzen gaan dan al naar de 40 mille.

Dit is het onderdeel waar de Seat Leon excelleert. Want in plaats van de koffiemolen in de Audi heb je de beschikking over een 800 cc grotere viercilinder met 180 pk. Op papier lijkt het verschil niet zo heel groot, maar neem maar van ons aan: deze Leon rijdt rondjes om de A3 heen. Het lijkt alsof het verbruik tegenvalt, maar we hebben zo’n vermoeden dat het praktijkverbruik in de A3 meer zal afwijken dan de 1.8 van de Seat. Qua wegligging lijkt de Seat (rijtest) behoorlijk veel op de Audi, wat logisch is: het zijn dezelfde auto’s. De Seat lijkt echter een iets meer uitgewogen onderstel te hebben, maar het zijn details. Wat voor beide auto’s overigens geld: je wordt niet betrokken bij het rijden.

Conclusie

Twee keer dezelfde auto voor hetzelfde geld: toch zijn er verschillen. De Seat is een gemiddelde hatchback met een bovengemiddeld fijne motor terwijl de A3 lekker premium is, maar de motor zal je er elke dag aan herinneren dat je wel degelijk een budgetkeuze hebt moeten maken. En dan is het woord nu aan u, waarde lezer. Voor welke ga jij? En nog belangrijker: Waarom? Laat het weten in de comments!