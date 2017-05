Lease maar: Audi A6 Avant of BMW 5 Serie Touring

De vergelijking die je wist dat ging komen.

Elk land/werelddeel heeft zo zijn typische auto. In Amerika is dat onmiskenbaar de Pickup en de SUV (wat wij zien als SUV’s noemen Amerikanen cross-overs). In Australië is het de Ute. De Japanners hebben de rallyspecial en de Kei-car. Als er een type auto sprekend is voor Noord-Europa, dan is het wel de dikke stationwagon. Rijd maar eens een rondje door Duitsland en je struikelt over de stationwagons. Het is deels een imagokwestie, deels competentie.

Want laten we eerlijk zijn: dit zijn automobiele alleskunners. Je kan er met vijf man + bagage in zitten. Er kan nog een flinke dakkoffer op, of een redelijke kar achter. Dat kan een SUV ook, maar vanwege het lagere gewicht van een stationwagon is deze vele malen sneller en zuiniger. Wat heet: met dit type auto kun je in relatief korte tijd enorme afstanden afleggen. Maakt niet uit wat voor weer het is, de vierwielaandrijving zorgt dat je bijna altijd wel uit de voeten kunt. Kortom, ware alleskunners. Voor dit vergelijk hebben we gekozen voor de kersverse BMW 5 Serie Touring en een oudgediende: de A6 Avant van Audi. De Mercedes E350d zou ook gekund hebben, ware het niet dat die (vooralsnog) niet leverbaar is met 4 Matic.

Auto: Audi A6 Avant 3.0 TDI Quattro BMW 530d xDrive Touring Catalogusprijs: € 76.655 € 81.247 Fiscale prijs: € 75.370 € 79.938 Leasetarief: € 1.440 € 1.455 Vermogen: 272 pk bij 3.500 tpm 265 pk bij 4.000 tpm Koppel: 580 Nm bij 1.250 tpm 620 Nm bij 2.000 tpm Topsnelheid: 250 km/u 250 km/u 0-100 km/u: 5,7 sec. 5,6 sec. Verbruik: 5,3 l/100km 5,3 l/100km CO2 uitstoot: 138 gram/km 139 gram/km

Bij beide auto’s zijn we uitgegaan van een looptijd van 48 maanden een jaarkilometrage van 40.000 km. De prijzen een gemiddelde van grote leasemaatschappijen. De prijs kan afwijken bij andere kilometrages, looptijden of opties. De prijzen zijn exclusief BTW.

Wat ons opvalt

Dit zijn middle of the road diesels in hun prijslijsten. Dus niet de exotische, technologische uithangborden met meerdere turbo’s. Maar wat zijn ze schofterig snel. 0-100 in minder dan 6 seconden met een begrensde top van 250 km/u. Wat ook opvalt: ze zijn kaal. Gelukkig is er (nauwelijks) bezuinigd op veiligheid: alles zit er op wat je mag verwachten aan airbags en elektronische systemen om je op de weg te houden. Maar futiele dingen als lederen bekleding, fatsoenlijke wielen, navigatiesysteem en metallic lak zitten niet in de prijs inbegrepen en kosten een godsvermogen. Althans, in het geval van de BMW. De Audi loopt op zijn laatste benen en zal dus met allerlei pakketten in de aanbieding gaan. Daar kun je dus een voordeeltje behalen. Goedkoop wordt het echter nooit.

Exterieur

Veel Duitser dan deze twee wordt het niet. De Audi is een typische Audi Avant, ze zien er al jaren hetzelfde uit: strak, kloek en getooid met allerhande details (grille, uitlaten) om superioriteit uit te stralen. Dat behoudende design is aan de ene kant een beetje saai, maar de Audi A6 Avant is nog altijd een auto die er keurig en niet eens zo verouderd uitziet. Op zich best knap. Mocht je er zin in hebben: je kan 21″ velgen bestellen plus heel veel Exclusive kleuren, zoals Nogaroblauw. Het mag bekend zijn: dat soort opties zijn uitermate prijzig. Op kleinere wielen en in standaardzwart doet ‘ie het ook, natuurlijk.

De BMW is een beetje wennen voor velen, inclusief ondergetekende. Per generatie lijkt de 5 Serie iets in te boeten aan een eigen smoel. Het is een wat generiek BMW ontwerp. Met name de grille is lompgroot, evenals de achterlichten. En profil is het overigens wel een plaatje, mede dankzij de enorm lange wielbasis en korte frontovergang straalt het exterieur dynamiek uit. Vind @Jaapiyo mooi. Beide auto’s zijn zakelijk verantwoord, mits je het niet te gek maakt qua kleurtjes en wielen.

Interieur

Audi is normaliter top qua interieurs, toen de A6 net uitkwam was het inderdaad een puik interieur. Dat is het nog steeds, maar je kunt hier wel zien dat de tijd hem heeft ingehaald. Het ‘grote’ navigatiescherm is verrassend klein en opties die je wel op een TT of A4 kunt krijgen, zijn vooralsnog niet mogelijk op een A6, zoals de ‘virtual cockpit’. Voor de sportievelingen onder ons, als je het S-Line interieur uitkiest, heb je maar een beperkte keuze qua interieurkleuren (zwart, lichtgrijs of donkerrood). Overigens is het mogelijk het S-Line interieur en exterieur pakket los te kiezen.

Bij de BMW zie je hoe een interieur er anno 2017 hoort uit te zien. Strak, overzichtelijk en vol met gadgets. Dat laatste overigens (te) vaak tegen betaling. Maar er is wel heel erg veel mogelijk. Mocht je het voor het M-Sport pakket hebben gekozen, dan krijg je automatisch ook het M-Sport interieur. In tegenstelling tot bij de Audi kun je dan wel kiezen uit (heel erg) veel kleuren.

Rijden

Het grootste verschil tussen de BMW en Audi is de techniek, ondanks dat het beide vierwielaangedreven stationwagens zijn, met vierwielaandrijving. De Audi heeft een V6 TDI voor de vooras hangen met Quattro vierwielaandrijving middels een Torsen differentieel. Dat is een hele effectieve manier. De transmissie is een 7-traps automaat met dubbele koppeling die Audi ‘S-Tronic’ noemt. De Audi is vooral een ‘foolproof’ alleskunner. Je hebt onder alle omstandigheden grip en die motor sleurt er altijd aan. Echt bijzonder leuk is het niet, maar daar is de auto ook niet voor ontwikkeld.

Dankzij de mooie layout van de BMW zou je verwachten dat de BMW veel beter rijdt. Ja en nee. De balans in de BMW is fijner, de motor heeft een trillingsarme loop en de automaat doet zijn werk iets subtieler. Maar het is niet een sportieve auto. Ook met het M-Sport pakket blijft comfort de boventoon voeren. Dat is op zich logisch, want veel klanten zullen het prefereren, maar een beetje zonde is het wel dat het sportieve randje bij BMW’s er definitief af lijkt te zijn.

Conclusie

Twee heel dikke Duitsers tegen dikke leaseprijzen. Op grote lijnen komen ze overeen maar zijn er twee wezenlijke verschillen: qua hardware en qua leeftijd. Laten we heel eerlijk zijn: in beide auto’s zul je tot in lengte van dagen kunnen blijven rondrijden, zonder ook maar klein beetje het gevoel te hebben dat je iets tekort komt.