Lease maar: Audi Q2 of MINI Countryman

Je bent jong van geest en bijzonder hip. Dan moet je een setje passende wielen hebben.

De automarkt is in de afgelopen jaren enorm veranderd. Nee, we gaan niet wéér de bijtellingsregels behandelen. Vroeger was alles gewoon simpeler. Wilde je een auto dan kocht je een Ford Escort. Wilde je kleiner dan was er een Fiesta en als het groter moest was er een Sierra.

Tegenwoordig zijn alle consumenten volstrekt uniek (waardoor ze feitelijk allemaal krek eender zijn, maar dat terzijde). Dat betekent dat, bij het kopen van een auto, je wel het gevoel moet hebben dat er geen tweede van jouw vierwielige trots rondrijdt. Nog een trend is dat we kleiner zijn gaan rijden. Was het vroeger afzien in een kleine auto, tegenwoordig is daar echt geen sprake meer van. Een andere trend is dat we crossover/SUV’s/softroaders willen hebben. Oh, en marketeers bedenken hoe dat heet. Laatst was er oproer of de Tesla Model X wel een ‘premium SUV’ was. Dat premium maakt dan niets uit, maar de Model X een SUV noemen is hetzelfde als een vierdeurs 6 Serie een ‘Coupe’ noemen of een Stationwagon ‘Shooting Brake’. Oh, wacht…

Meng bovenstaande allemaal door elkaar, dan is dit de uitkomst: de Audi Q2 of de MINI Countryman. Beide premium, beide softroaders, beide helemaal naar wens aan te kleden, beide lekker compact en voor het vergelijk ook nog eens lekker pittig. In de tabel kun je zien hoe ze zich ten opzichte van elkaar verhouden.

Auto: Audi Q2 2.0 TDI quattro Sport Mini Countryman SD ALL4 Catalogusprijs: €49.230 €47.471 Fiscale prijs: €48.130 €48.470 Leasetarief: €930,- €945,- Vermogen: 190 pk bij 3.500 tpm 190 pk bij 4.000 tpm Koppel: 400 Nm bij 1.900 tpm 400 Nm bij 1.750 tpm Topsnelheid: 218 km/u 218 km/u 0-100 km/u: 7,3 sec. 7,4 sec. Verbruik:4, 4,9 l/100km 4,9 l/100km CO2 uitstoot: 128 gram/km 129 gram/km

Bij beide auto’s zijn we uitgegaan van een looptijd van 48 maanden een jaarkilometrage van 40.000 km. De prijzen een gemiddelde van grote leasemaatschappijen. De prijs kan afwijken bij andere kilometrages, looptijden of opties. De prijzen zijn exclusief BTW.

Wat ons opvalt

Wat zijn ze duur! 50 mille is wel een hele hoop geld voor zulke kleine autootjes. Maar zijn ze wel zo klein, eigenlijk? De Audi is 4,19m lang, de MINI 10 cm langer. De MINI is sowieso iets praktischer. De kofferbak is 100 liter groter dan die van de Audi, die op 355 liter blijft steken. Oh, en laat je niet misleiden door de naam ‘MINI’. Leeg weegt de Countryman 1.510 kg, de Audi is 55 Kg lichter. Beide auto’s zijn brandneteltjenieuw en superhip. Je kan deze auto nonchalant showen in de lokale Starbucks. Ben je helemaal het mannetje (M/V). Oh, en MINI, als je een Duits moederbedrijf hebt is SD misschien niet de allerbeste benaming.

Uiterlijk

Misschien wel de meest doorslaggevende factor. Beide stellen dan ook zeker niet teleur, het is alleen net even wat je smaak is. De Audi is gedrongen en stoer terwijl de MINI uit het bekende MINI-tapvaatje tapt. Nu moeten we aantekenen dat de MINI in Countryman uitvoering er aanzienlijk beter uitziet dan bijvoorbeeld een vijfdeurs MINI hatchback. Bij beide auto’s moeten we je overigens teleurstellen qua uitrusting. Een Q2 in Sport trim heeft nog altijd geen S-Line pakket, terwijl je de Countryman ook wil opleuken met een JCW pakket. Dat had wel standaard mogen zijn. Als ze bij Audi en MINI meelezen zullen ze hardop lachen. Dit soort pakketten zijn namelijk enorme winst-pakkers.

Interieur

Dit is het onderdeel waar je een deel van je geld terugziet. Beide auto’s zijn gezegend met een uitstekende cabine. Overal zie je enkel hoogwaardige materialen, fijn aanvoelende plastics en een zeer verfijnde afwerking. De navigatieunits zijn zeer fraai te noemen, het werkt in beide gevallen uit de kunst en de TFT’s hebben een uitstekende schermhelderheid. Daarin zie je dat het techniek is die ook gebruikt wordt in grotere Audi’s en BMW’s. Ook hier weer een kleine opmerking: zowel in de Audi als in de MINI zijn opties zichtbaar die niet standaard zijn. Nog even (heel diep) in de buidel tasten.

Uitrusting

Ondanks dat het gaat om topmodellen is het eigenlijk huilen met de pet op. Maar, laten we positief beginnen: alle veiligheidssystemen en een batterij airbags krijg je standaard. Een radiootje, lederen stuurwiel en een boordcomputer zijn ook present. Maar de airconditioning is slechts handbediend. Een navigatiesysteem is een dure optie. Lederen bekleding zit er standaard niet op. Ledlampjes? Optie! U begrijpt: zo kan het wel een tijdje door gaan. Toegegeven: de opties zien er veelal erg goed uit, maar je kunt zo voor 20 mille aan opties aanvinken.

Rijden

Uiteraard rijden ze alletwee helemaal top. Je zit net even wat hoger dan in de gemiddelde hatchback, dus je hebt wat meer overzicht. Maar het zijn zeker geen zompige auto’s, zoals soms het geval is met softroaders. Neen, dit zijn strak sturende auto’s. De technische layout is bijna identiek. Beide hebben een 2-liter viercilinder turbodiesel met 190 pk en 400 Nm. Beide hebben vierwielaandrijving met een haldex-koppeling. Allebei hebben ze een automaat met dubbele koppeling. De MINI heeft dan wel een versnelling meer, that’s it. @CasperH was er best over te spreken in deze rijtest. Beide zijn overigens erg vlot terwijl het verbruik binnen de perken blijft. Netjes.

Conclusie

Twee bijzonder kekke en verse fashion-statements op 17″ wielen (18″ kan wel, maar is uiteraard een optie). Technisch is er niets op aan te merken. Het zijn doorwrochte auto’s, maar daar betaal je flink voor. Ook de opties en de prijzen daarvan doen pijn. Je moet echt van een lege portemonnee houden om deze auto’s te overwegen. Een uitstekende auto voor de overheid dus: de politie overweegt namelijk een groot aantal MINI Countryman’s in de politievloot op te nemen. Krijgt de modepolitie eindelijk ook een dienstauto.

