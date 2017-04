Lease maar: Audi S5 Sportback of BMW 440i xDrive

Decadente alleskunners voor de succesvolle manager met stijl en een flink budget.

Stel. Je bent echt supergoed bezig waardoor je baas denkt: “Nou, die Van Fleppenstein haalt zoveel orders binnen, dat moeten we maar eens belonen.” Aangezien het meten van de bolling in de broek wel heel erg infantiel is, kan deze meting ook plaats vinden op parkeerplaats voor kantoor. Dus in plaats van de huis, tuin en keuken A4 mag je er een schepje of twee bovenop doen. Zowaar jij je Jordan Belfort in de dop voelt, kies je niet voor een standaard optie als een Mercedes-Benz E-Klasse of Volvo XC90. Nee, voor hetzelfde geld kun je ook de dikste varianten van deze Zuid-Duitse D-segmenters kiezen.

Genoeg vermogen, luxe en stijl om je erg goed over jezelf te voelen. Glimmend chroom om de weerspiegeling van je Jaeger te bemerken en badges groot en voldoende aanwezig om aan te geven dat status geen keuze is, maar een way of life. Of zoiets.

Bovenstaande zou een mogelijkheid kunnen zijn de potentiële kopersgroep van deze automobiele toppers te kunnen omschrijven. Nuchter bezien zijn het bijzonder vlotte, comfortabele en fraaie automobielen die van alle markten thuis zijn. Om een idee te krijgen hoe de kandidaten zich tot elkaar verhouden een overzicht in de welbekende tabel:

Auto: Audi S5 Sportback 3.0 TFSI quattro BMW 440i xDrive M-Sport Catalogusprijs: €82.145 €82.231,00 Fiscale prijs: €80.290 €81.027 Leasetarief: €1.310,- per maand €1.360,- per maand Vermogen: 354 pk bij 5.400 tpm 326 pk bij 5.500 tpm Koppel: 500 Nm bij 1.370 tpm 450 Nm bij 1.380 tpm Topsnelheid: 250 km/u 250 km/u 0-100 km/u: 4,7 sec. 5,0 sec. Verbruik: 7,3 l/100km 7,1 l/100km CO2 uitstoot: 166 gram/km 165 gram/km

Wat ons opvalt

Zoals gebruikelijk is het weer eens heel erg close. Het kan niet anders dan dat de Duitsers elkaar constant in de gaten houden. Want ondanks dat Audi en BMW qua layout behoorlijk verschillend te werk gaan, is het resultaat verrassend gelijk. De Audi heeft wat meer vermogen en koppel. Met name het moment dat de Audi zijn koppel levert, maart liefst 10 tpm eerder. Een dingetje ten faveure van de BMW: je hoeft niet per se te kiezen voor het M-Sport pakket of de vierwielaandrijving. Bij de Audi is er geen keuze: 354 pk op de voorwielen is iets teveel van het goede.

Uiterlijk

Het exterieurdesign is zeker niet te onderschatten. Het is erg knap hoe Audi (en BMW) een normaal gesproken onverkoopbare liftback ineens wél weten te verkopen. Dat niet alleen, ook nog eens met een behoorlijke winst. De Audi S5 Sportback is niet verkeerd, alleen moeten we bekennen dat de vorige S5 wat chiquer was. Desalniettemin is de S5 Sportback immer een Dikke Duitse Fastback. Wel is het ontwerp gevoelig voor kleurstelling en uitvoering.

De BMW 440i M-Sport is een subtiele verleider. De auto heeft aanzienlijk minder présence dan een 6 Serie Gran Coupé, maar dat geldt eigenlijk voor heel veel auto’s. Het is nog altijd een bovengemiddeld knap ontwerp. Zoals vermeld ben je niet verplicht te kiezen voor het M-Sport pakket, maar de 4 Serie Gran Coupé kan het absoluut hebben. Een winnaar uitkiezen is lastig, het zijn beide bovengemiddeld knappe karren. Ondergetekende heeft voorkeur voor de BMW, in Tansanitblau graag.

Interieur

Veel meer premium dan dit gaat het niet worden. Een premium-variant op basis van een premium-sedan. Dat moet wel briljante interieurs opleveren die je oneindig kunt aaien, knuffelen en aanraken. De Audi S5 stelt zoals gewoonlijk bij Audi niet teleur. Het interieur in de S5 is namelijk van wereldklasse. Alles is waanzinnig strak afgewerkt en opgetrokken uit mooie materialen. Hier zie je waar het geld naartoe gaat. Of je het belangrijk vind is persoonlijk, maar het is wel topklasse. Kleine aantekening: het is misschien iets te strak. Met name Mercedes laat zien dat een top-interieur er ook mooi en origineel uit kan zien.

Bij de BMW kun je zien dat de auto al iets langer meeloopt. Het is een typisch BMW dashboard. Strak, functioneel en zakelijk. Het geheel komt weliswaar iets ouderwetser over dan in de Audi, maar het smoelt wel iets leuker en is nog altijd meer dan goed. Nog een voordeel bij de BMW: je kunt kiezen uit veel meer verschillende interieur kleurstellingen dan bij de Audi. Ook wel premium.

Rijden

Wouter heeft onlangs met de Audi S5 Sportback gereden en was er zeer over te spreken. Het is een typische Audi: niet bijzonder spannend, maar wel zeer capabel. De prestaties zijn uitstekend. Het is een strak rijdende auto, maar plankhard wordt het nooit. Je kan er onvoorstelbaar hard mee hoeken zonder uitdagend te worden. Of dat een voor- of nadeel is, is persoonlijk.

De BMW heeft minder vermogen en minder koppel. Toch is het geenszins een langzame auto. We hebben nog niet met de 4 Serie Gran Coupé gereden, maar wel met de technisch identieke 3 Serie met hetzelfde motorblok, check deze BMW 340i rijtest. Die motor is werkelijk een juweeltje: soepel, snel spinnend en een prima geluid, niet zo synthetisch als sommige M-Modellen kunnen klinken. De balans tussen comfort en ‘dynamiek’ is bij de BMW een stukje verfijnder dan bij de Audi.

Conclusie

Twee uitermate geslaagde fastbacks voor de geslaagde Junior-Vice-Executive-Manager-Big-Boss. De Audi is de effectieve moker terwijl de BMW 440i de smooth talker is. Welke van de twee heeft jouw voorkeur en vooral: waarom?