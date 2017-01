Lease maar: Fiat Tipo of Skoda Octavia

Value for money. Kan dat als je gaat leasen?

Bij een leaseauto denken we vaak aan een grote dikke leasebak. Een Audi A4 Avant of BMW 5-serie. Dat werk. Uiteraard is het mogelijk om te leasen in allerlei soorten en maten. Maar ergens denken veel mensen dat leasen gelijk staat aan ‘luxe’. En in veel gevallen is dat ook zo, een auto van de zaak mogen leasen is een vorm van luxe.

Maar goed, je kan tegenwoordig alles leasen. Dus als je in de positie van jonge junior-assistant-asprirant-co-auditor voor 400 euro mag leasen, kun je gaan voor een volgepakte Adam of DS3. Maar wat als je de leaseauto ook privé wilt inzetten? En je bent privé lekker bezig geweest: drie kinderen, 2 honden, vrouw in permanente joggingbroek (“Dat moet toch kunnen?”) en 4 grote Dirk van den Broek tassen. Je zult begrijpen: er moet een ruime stationwagon komen.

Wat als je wél zo veel mogelijk plaatwerk en een binnenruimte wil hebben, maar zo min mogelijk geld per maand kwijt wil zijn. Waar kom je dan op uit? Uiteraard kun je voor nog minder een nog ruimere Dacia Logan MCW of Lodgy kiezen. Maar dat is misschien wel iets te basic. Het mag wel iets moderner. Traditioneel zijn er twee merken die onnoemelijk veel waar voor hun geld bieden: Fiat en Skoda. Voor dit lease maar vergelijk zetten we de Tipo stationwagon naast de Octavia Combi.

Voor we verder gaan, een klein vergelijk:

Auto: Fiat Tipo Stationwagon

1.4 16V 95 Pop Skoda Octavia Combi 1.0 TSI Greentech Ambition Business Catalogusprijs: € 20.185 € 23.840 Bijtellingspercentage: (2017) 22% 22% Leasetarief: €378,78 €404,53 Vermogen: 95 pk bij 6.000 tpm 115 pk bij 5.500 tpm Koppel: 127 Nm bij 4.500 tpm 200 Nm bij 2.000 tpm Topsnelheid: 184 km/u 200 km/u 0-100 km/u: 12,1 sec. 10,1 sec. Verbruik:4, 5,7 l/100km 4,5 l/100km CO2 uitstoot: 132 gram/km 105 gram/km

Bij beide auto’s zijn we uitgegaan van een looptijd van 48 maanden een jaarkilometrage van 20.000 km.

Er zijn twee dingen die opvallen. Ten eerste de prijs. Waar Fiat een stationwagen kan aanbieden voor bijna 20 mille, moet je bij Skoda toch echt 18% méér neer leggen. Dat is een groot prijsverschil. Om het erger te maken heeft de Skoda ook nog eens een driecilinder terwijl de Fiat een viercilinder onder de kap heeft. Dus voor minder geld krijg je 25% meer cilinders. Verder is er veel gelijk: beide zijn C-segment stationwagens met voorwielaandrijving en een zesbak.

Uiterlijk

Een Tsjech tegen een Italiaan. Als het om esthetische waarden gaat zou je denken dat de Italiaan wint en dat klopt ook. De Tipo heeft gewoon wat meer smoel. Die brede, lage koplampen en lage, open grille geeft de Tipo lekker wat présence. De zijkant is door de aflopende daklijn best goed gelukt. De achterkant is ietwat anoniem, maar ziet er ook prima uit. De achterlichten lijken rechtstreeks van de Volvo S60 af te komen (op zich geen probleem, ze staan goed) en strak van achteren zie je dat het dak iets lager is in de midden sectie. De Skoda is precies wat je er van verwacht. Gewoon een heel nette en strakke stationwagon. Alhoewel de Octavia verre van lelijk is, zou je hem kunnen typeren als een tikje saai. Daar heeft Skoda aandacht aan besteed: de koplampen vertonen sinds de facelift overeenkomsten met een W212-generatie van de Mercedes E-Klasse.

Interieur

Ook hier lijkt de Tipo geen steken te laten vallen. Het dashboard is keurig, alhoewel misschien een beetje kaal. Houd er mee dat de afbeeldingen van een luxere uitvoering zijn. Het is zeker geen verkeerde werkplek, maar je hebt niet het gevoel jezelf verwend te hebben. Hier lijkt de Octavia iets in te lopen. Ondanks dat het er nog saaier uitziet dan in de Fiat, toont het allemaal iets volwassener en duurder, wat de auto ook is.

Uitrusting

Hoeveel heb je nu werkelijk nodig op een stationwagon? Een goede airconditioning, stereo met AUX-input, boordcomputer en voor,- hoofd- en gordijnairbags zitten er bij beide modellen altijd op, (alhoewel de Tipo wel iets minder veilig is onder de streep). De Fiat beschikt over ‘hill-assist’ en een heuse verlichte make-up spiegel. De Skoda slaat hier ongelooflijk hard terug met een uitrusting waarvan je zegt: ja, dat is op zich wel handig. Denk aan een middenarmsteun vóór, lichtmetalen velgen, lederen stuurwiel en pookknop, cruise control, regen- en lichtsensor, bluetooth-connectie en drie dimmende spiegels.

Rijden

De oplettende lezer heeft al gezien dat er een verschil is betreft de motoren. Niet alleen qua aantal cilinders, maar ook qua blaasinstrumenten. De Skoda beschikt over een turbocompressor. Dat wil niet zeggen dat het nu ineens een zeer snelle auto is, maar je hebt 200 Nm al bij 2.000 tpm tot je beschikking. De prestaties zijn gewoon acceptabeler dan bij de Fiat. Dit betekent dat je lekker mee kunt komen met het verkeer. De Fiat heeft véél minder koppel en levert dat ook nog eens een stuk hoger in de toeren. Qua wegligging hoef je verder geen spannende verassingen te verwachten. Comfortabel doch degelijk transport.

Conclusie

Het is duidelijk dat je voor €400 p.m. (in het geval van de Fiat zelfs minder) een prima stationwagon kunt leasen. Dat je dan ergens concessies moet doen is duidelijk. Het liefst hebben we de uitrusting van de Skoda en diens turbo op het aantal cilinders van de Fiat met diens koetswerk. Nu kun je de Skoda met meer cilinders krijgen en is er bij Fiat ook de mogelijkheid om te upgraden naar een T-Jet motor plus een rijkere uitrusting. Uiteraard schieten de leaseprijzen dan wel omhoog.

Kortom: twee heel verantwoorde keuzes, maar voor welke kies jij? Laat het weten in de comments welke en vooral: waarom!