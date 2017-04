Lease maar: Ford Mondeo of Opel Insignia

Goede looks, puike wegligging en geen premium badge: welke is jouw ideale middenklasser?

Wat is er in hemelsnaam gebeurd met de middenklasse? Vroeger was het populair om lekker gemiddeld te zijn. Pa werkte als vertegenwoordiger, moeders maakte de piepers gaar en hield de 2,4 kinderen uit de gevangenis. Op de radio luisterden we massaal Frogers ‘Alles kan een mens gelukkig maken’ terwijl we s’avonds voor de buis gekluisterd waren naar ‘Doet ie het of doet ie het niet’. Als je refereert aan een periode waarin Peter-Jan Rens succesvol is, weet je dat je echt te ver terug aan het mijmeren bent. Want wat stond er voor de deur in de vinexwijken? Inderdaad: Ascona’s en Sierra’s. Ruime gezinsauto’s die zakelijk prima in te zetten waren. En het waren niet alleen Ford en Opel. Ook de Mitsubishi Galant, Nissan Primera, Austin Montego, Peugeot 405, Honda Accord en Fiat Regatta zag je met bosjes geparkeerd staan bij het huis van de buurvrouw.

Tegenwoordig is er een grote tweedeling gaande, niet alleen in de auto’s overigens. Het is óf premium óf budget. Kijk naar winkels: V&D moet het veld ruimen, maar discountstores of luxe winkels zijn populair. Premium auto rijden is poplairder dan ooit. Audi, BMW en Mercedes-Benz boeken constant records. Het mag wel premium zijn, exclusief is het al lang niet meer. Ook zien we dat de budgetmerken almaar populairder worden. Denk aan Kia, Hyundai, Dacia en Skoda. Kortom, de middenklassers hebben het zwaar. Dat is de reden waarom veel D-segmenters geen opvolger kregen of gaan krijgen. Gelukkig is er nog een beetje leven in deze klasse. Denk aan de Volkswagen Passat en Renault Talisman, maar ook de Ford Mondeo en deze splinternieuwe Insignia Grand Sport. We stellen de contenters even aan je voor:

Auto: Ford Mondeo 2.0 TDCI Titanium Powershift Opel Insignia Grand Sport 1.6 CDTI Innovation Aut. Catalogusprijs: € 42.745 € 41.057 Fiscale prijs: € 41.740 € 40.225 Leasetarief: € 840 € 760 Vermogen: 150 pk bij 3.500 tpm 136 pk bij 3.500 tpm Koppel: 350 Nm bij 2.000 tpm 320 Nm bij 2.000 tpm Topsnelheid: 213 km/u 203 km/u 0-100 km/u: 9,9 sec. 10,5 sec. Verbruik: 4,8 l/100km 5,1 l/100km CO2 uitstoot: 120 gram/km 134 gram/km

Wat ons opvalt

De Opel is ietsjes duurder in aanschaf, maar voordeliger in de lease. Wat heet, voor twee rechtstreekse concurrenten is het verschil best aanzienlijk. We hebben de prijzen bij diverse leasemaatschappijen opgevraagd en telkens was de Mondeo iets duurder. Waarschijnlijk wordt de Insignia wat hoger ingeschat qua restwaarde. Nog een verschil is er qua motorisering. De Mondeo heeft een 2.0 motor met DCT bak terwijl de Opel een 1.6 motor heeft gekoppeld aan een automaat met koppelomvormer. De Mondeo is sneller en zuiniger, terwijl de Insignia completer is. Denk aan items als een achteruitrijcamera, parkeersensoren rondom, navigatiesysteem en mooie velgen.

Exterieur

De Opel Insignia Grand Sport is een dikke auto. Mag ik dat zeggen? Ja, dat mag ik zeggen. De Insignia is strakker dan voorheen, zonder aan visuele impact in te boeten. Goed gedaan. Met name het front geeft de nieuwe Opel Insignia een indrukwekkend voorkomen. Waar je wel rekening mee moet houden: standaard ligt er bescheiden 17″ lichtmetaal onder.

De Ford Mondeo is alweer een tijdje een tijdje onder ons, maar het design kan nog altijd mee. Met name de vijfdeurs oogt gewoon heel erg strak. Ford heeft nog geen marketing-term bedacht voor de hatchback, deze heet gewoon Mondeo 5-deurs. Puntje van aandacht: standaard staat de Mondeo op 16″ wielen en staan niet echt geweldig. Net alsof de auto op vier thuiskomertjes staat.

Interieur

Op zich prima. Het binnenste van de Insignia kan er goed mee door. Het ziet er verzorgd uit. Op sommige plekken is wel te merken dat de bouwkwaliteit wat hoogwaardiger mocht zijn. Echt heel erg storen doet het niet, maar je merkt dat het geen Audi A4 is. Navigatie en infotainment werkt prima. Sterker nog, de On-Star functie is bijzonder handig met zijn Wi-Fi hotspot.

Voor de Ford Mondeo geldt min of meer hetzelfde. Op zich ook prima voor elkaar. Ten opzichte van de Fiesta en Focus is het echt een stuk beter, maar het is absoluut niet de top in de klasse. Wederom niet erg, zo zijn de auto’s niet gepositioneerd. Wat wel opvalt is dat de Mondeo iets minder ruim is dan zijn voorganger, zeker als je groot van postuur bent.

Rijden

Nog niet zo heel lang geleden maakte jullie aller @CasperH de eerste meters in een bomvolle Insignia met vierwielaandrijving. De rijtest en video daarvan check je hier. De vorige Insignia reed prima, maar was wel wat zwaarlijvig. De huidige Insignia is flink afgevallen en dat merk je aan alles. De auto is sneller en zuiniger tegelijk. Ook qua weggedrag ging de Insignia erop vooruit. De Opel stuurt gewillig in en blijft lang neutraal.

Traditioneel is dit waar Fords goed scoren en uiteraard stelt de Mondeo absoluut niet teleur. Al sinds de eerste generatie is de Mondeo een auto die net dat beetje meer biedt. Ondanks dat het comfort op een hoog plan blijft staan kun je een lange doordraaier met verdacht hoge snelheid nemen. De auto geeft geen krimp. Integendeel. Uiteraard heeft Casper ook in de Ford Mondeo gereden. Zijn bevindingen kun je in deze rijtest+video bekijken.

Conclusie

Mocht je geen zin hebben om veel geld te gaan uitgeven voor een ‘Premium’ product ben je met beide goed bediend. Nog een voordeel van zowel de Ford als de Opel is dat ze ruimer zijn dan de gemiddelde 3 Serie. Er zijn wel een paar aantoonbare verschillen. De Ford is duurder, sneller en zuiniger. De Opel is completer, nieuwe en voordeliger in de lease. Voor welke ga jij? En vooral: waarom?