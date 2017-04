Lease maar: Honda Civic of Volkswagen Golf

Een keurige C-segment vijfdeurs: heb je meer nodig dan dit?

Het is altijd de automobiele hoeksteen van de samenleving geweest: de vijfdeurs C-segment hatchback. Voldoende ruimte om met de kinderen op vakantie te gaan, zakelijk verantwoord om mee voor te komen rijden, terwijl de kosten nog heel erg te overzien zijn. Prima combinatie.

Als we kijken naar welke modellen echte evergreens zijn in deze klasse, dan komen we uit op de Volkswagen Golf. Beide modellen staan al decennia in de prijslijsten. De Golf kwam er in 1974, de Honda Civic is er sinds 1972. Om te zien hoe de auto’s zich tot elkaar verhouden hebben we de welbekende tabel:

Auto: Honda Civic 1.0 i-VTEC Comfort Volkswagen Golf 1.0 TSI Comfortline Catalogusprijs: €26.200 €26.090 Fiscale prijs: €25.370 €25.220 Leasetarief: €450,- per maand €420,- per maand Vermogen: 129 pk bij 5.500 tpm 110 pk bij 5.000 tpm Koppel: 200 Nm bij 2.250 tpm 200 Nm bij 2.000 tpm Topsnelheid: 203 km/u 198 km/u 0-100 km/u: 10,8 sec. 9,9 sec. Verbruik: 4,8 l/100km 4,8 l/100km CO2 uitstoot: 110 gram/km 109 gram/km

Wat ons opvalt

Ondanks dat Honda en Volkswagen in dezelfde klasse zitten, lijkt het alsof laatstgenoemde betere papieren heeft. Met minder vermogen betere prestaties. Dat komt door het hogere gewicht van de Civic. Is het zomaar loos gewicht of zie je het nog ergens terug? Jazeker. De Honda heeft een paar troeven achter de hand. Zo is de Civic een flink stuk langer (4,52m in plaats van 4,25) en is ook de wielbasis met 2,70m maar liefst 8 centimeter groter dan bij de Golf. Dat zijn behoorlijke verschillen in deze klasse. Ook qua bagageruimte biedt de Civic aanzienlijk meer ruimte.

Uiterlijk

De verschillen kunnen eigenlijk niet groter. Sinds de FN-generatie van de Civic in 2005 is Honda een compleet nieuwe weg ingeslagen. Vaak werd van de Civic gezegd: “Goede auto, maar wat ziet ‘ie er saai uit.” Die vlieger gaat dus al 12 jaar niet meer op. Dit is de derde versie van een ‘spannende’ Civic. Het front is herkenbaar Honda maar het meest aparte is toch die achterkant. Er is geen auto die er op lijkt. Of dat je ding is, is smaakafhankelijk, maar de Civic is zeker een originele verschijning.

De Golf is een beetje als een Bon Jovi album. Vind je er eentje leuk dan kun je ze allemaal wel waarderen. Uiteraard is de herkenbare C-stijl immer aanwezig. Voor dit jaar is de zevende generatie Honda Civic een wat bijgepunt. Je moet altijd een beetje uitkijken als geel de introductiekleur is, het maakt het fleuriger dan het is. Waar de Golf duidelijk van opknapt is een setje goede velgen, minimaal 17″ is het devies, eigenlijk.

Interieur

Ook in het interieur twee totaal verschillende benaderingen. Zo futuristisch als voorheen is de Civic niet meer. Op zich niet heel erg, want voor sommigen was het wel een beetje over the top. Het is nu een stuk volwassener, zonder saai te zijn. In het instrumentarium zien we een grote digitale snelheidsmeter. Het was cool op een Opel Kadett GSI in 1988 en dat is het nu nog steeds.

Bij de Volkswagen weinig verrassingen. Alles zit waar je het verwacht en het interieurdesign zal niemand tegen het hoofd stoten. Sterker nog, het geheel zit heel verzorgd in elkaar. Alles past precies, de afwerking is secuur en de gebruikte materialen uitstekend. In aanschaf is de Golf altijd een stukje duurder dan zijn concurrenten, maar dat zie je in het interieur wel terug.

Uitrusting

Ditmaal zijn we niet gegaan voor de super-de-luxe uitvoeringen. Dat die uitvoeringen goed in hun spulletjes zitten is evident. Neen, vandaag kijken we specifiek naar de op-één-na-standaard uitvoering. Wat krijg je dan?

Bij de Honda begint het feest met de Civic in ‘S’ uitvoering, maar wij adviseren om voor de €1.500 euro meer kostende ‘Comfort’ te gaan. Dan beschik je namelijk over automatische airconditioning, 16″ lichtmetalen velgen, stoelverwarming, USB/AUX aansluiting, audio met 8 speakers en bediening aan het stuurwiel. De enige twee opties die je dan nodig hebt zijn het CONNECT navigatiesysteem en metallic lak.

Ook bij de Golf is het aan te raden om een stapje hoger dan standaard (Trendline) te gaan. Dat is de Comfortline. Dan heb je namelijk 16″ lichtmetalen velgen, Climatronic, boordcomputer en een redelijke audio-installatie. De verschillen zijn niet heel erg groot, maar de Honda is net wat luxer.

Rijden

De Honda is nog heel erg vers en we hebben er tot op heden nog niet mee gereden. Maar we kunnen wel een redelijk veilige aanname doen, gezien de reputatie die Honda heeft met het bouwen van motoren: Honda heeft zijn zaakjes in straatauto’s wél voor elkaar (in tegenstelling tot F1-auto’s). De Honda Civic is nu louter met turbomotoren leverbaar. Voor de liefhebbers van atmosferische VTEC toeren-monsters een deceptie, maar nu hebben we eindelijk een Civic met redelijk koppel onderin. Nog een reden om blij te worden van de Civic: je hebt een viercilinder.

De Volkswagen heeft namelijk zo’n driepitter onder de kap liggen. De Honda levert iets meer vermogen, maar de VW levert het eerder. Met de nieuwste Golf heeft @CasperH al gereden, bekijk hier zijn bevindingen. Prima blokje om elke dag mee door het Nederlandse verkeer te pendelen. Beide auto’s moeten 1 op 20 halen. Dat is wel heel erg optimistisch, maar met een redelijke rijstijl moet 1 op 15 geen probleem zijn.

Kortom, twee oudgedienden die helemaal bij de tijd zijn. Ondanks behoorlijk grote verschillen liggen de kwaliteiten dicht bij elkaar. Voor welke kies jij? En vooral: waarom?

