Lease maar: Jaguar F-Type v Porsche 911

We beginnen het nieuwe jaar met voldoende paarden!

We doen het allemaal wel eens. Configurators bezoeken en zo je ideale auto samenstellen. Soms uit noodzaak (“Staat oranje wel goed op een Alfa Giulia?”) en soms omdat het heel erg leuk is (“voor hoeveel euro’s aan opties kun je op een C-klasse krijgen?”). De meeste leasemaatschappijen hebben 90% van het totale aanbod aan leaseauto’s in hun portfolio staan. Sommige auto’s zijn niet echt relevant, maar wel leuk. Een R8 V10 Plus, 488 GTB of 650S zijn wel te leasen, maar daar worden vaak aparte berekeningen voor gemaakt. ‘Leasen op maat’ heet dat.

Nu, stel dat je werkgever met oud en nieuw een klap van de molen heeft gehad en jou een leuke promotie geeft. Niet alleen in de vorm van salariëring, maar ook qua ‘voiture van de zaak’. Voor 2 mille per maand valt er veel te leasen. Je kan kijken naar een dikke S500 L, Audi SQ7 of een statige Range Rover. Maar als je aan de goede kant van 40 zit, is dat misschien nog niet je ding. Comfort of een hoge instap komt later wel.

Kun je ook een sportwagen leasen? En dan eentje waarmee je dagelijks door weer en wind kunt rijden? Jazeker! Het zijn niet de minste namen. Porsche en Jaguar. Doet het toch goed op verjaardagsfeestjes. En dan hebben we het niet eens over de Macan of F-Pace maar de Jaguar F-Type S 3.0 S/C AWD en de Porsche 911 Carrera 4 Coupé. In onderstaande tabel kun je zien hoe ze zich tegen elkaar verhouden.

Auto: Jaguar F-Type S 3.0 S/C AWD Coupé Porsche 911 Carrera 4 Coupé Catalogusprijs: € 121.730 € 125.300 Bijtellingspercentage: (2017) 22% 22% Leasetarief: € 1.957,98 € 1.959,40 Vermogen: 380 pk bij 6.500 tpm 370 pk bij 6.500 tpm Koppel: 460 Nm bij 3.500 tpm 450 Nm bij 1.700 tpm Topsnelheid: 275 km/u 290 km/u 0-100 km/u: 5,1 sec. 4,3 sec. Verbruik:4, 8,9 l/100 km 7,7 l / 100km CO2 uitstoot: 211 gram/km (G) 177 gram/km (F)

Op basis van de tabel lijkt het enorm dicht bij elkaar te zitten. Dat kan kloppen, want daarom hebben we beide auto’s uitgekozen. Er zit wel een verschil in aandrijving. De Jaguar F-Type heeft een 3-liter V6 met supercharger voorin liggen, met daarachter de 8-traps automatische transmissie en aandrijving op alle wielen. Bij de Porsche gaat alles net even anders. De motor, een 3-liter boxer met twee turbootjes, ligt achter de achteras en de transmissie ligt ervoor. De bak is een automaat met dubbele koppeling en ook hier is er 4WD (bij beide auto’s is enkel achterwielaandrijving gewoon mogelijk). De prijs van de Jaguar is voor belastingen wat lager. Dankzij de hogere CO2 uitstoot liggen de prijzen erg dicht bij elkaar. Anders was de Jaguar aanmerkelijk goedkoper geweest, zoals in België en Duitsland het geval is.

Uiterlijk

Dit is natuurlijk heel erg persoonlijk. Maar in principe is er maar één winnaar mogelijk en dat is de Jaguar F-Type. Want wat is die koets toch bloedmooi. Die lange motorkap, kort aflopende daklijn, dat bevallige achterwerk. Vanuit elke hoek is het gewoon een plaatje. Ook in een bijzondere kleur of met kleine wielen ziet het er nog altijd briljant uit. Ook knap. De Porsche 911 is iets minder uitbundig gestyled, alhoewel het nog altijd een unieke auto is. Een 911 is en blijft een 911. Bij de Jaguar is vanaf de buitenkant niet te zien dat je hebt gekozen voor een vierwielaangedreven variant, in tegenstelling tot de 911. Kies je aandrijving op elk wiel, dan zal je dat showen aan de buitenwereld. Niet alleen door de ‘Carrera 4’-badges maar ook door de 44mm bredere kont en de verbindingsreflector tussen de achterlichten.

Interieur

Moeilijk om hier een winnaar aan te wijzen. Beide sportwagens hebben een bijzonder hoogwaardig interieur, geen van twee laat op dit vlak echt steken vallen. De dashboards zitten logisch in elkaar. Dat van de Porsche is wellicht net iets ergonomischer. Wel kan er gezegd worden dat ook hier de Jaguar wat meer schwung heeft dan de Porsche. De Porsche is op zijn beurt net iets meer áf. Mocht je lang qua postuur zijn is de Porsche prettiger: ook boven de 2 meter kun je er een goede zitpositie vinden. In de Jaguar wordt het dan wel heel krap.

Uitrusting

Ook hier zitten beide kemphanen erg dicht bij elkaar. De Jaguar heeft climate control, de 911 zelfs gescheiden airco, net als een Kia Niro. Parkeersensoren zitten er bij beiden niet op (wel handig gezien de onoverzichtelijke koetswerken) terwijl een start-stop functie er wel op zit… Sportstoelen met middenarmsteun, Xenon koplampen, (half)-lederen bekleding en fatsoenlijke audio zitten er uiteraard wél op, evenals smakelijke 19″ velgen. Maar bij zowel de Porsche als de Jaguar kun je ver, heel erg ver gaan qua opties. Beide auto’s kunnen voorzien worden voor tienduizenden euro’s aan opties. Met name bij de 911 kun je bizar te keer gaan met samenstellen. Dat het prijskaartje navenant is hoeft geen betoog.

Rijden

Jullie aller @Wouter heeft met alle relevante sportwagens gereden dus óók met deze twee. In het geval van de Jaguar: die AWD voegt daadwerkelijk iets toe. Mocht driften je hobby of beroep zijn (zoals het geval bij Wouter) dan is het niet ideaal, maar om jaarlijks lekker kilometers af te leggen is het zeker wel prettig. In de basis is het nog altijd een achterwielaangedreven auto, dus je houdt die fijne balans. Voor de Porsche geldt eigenlijk wat voor elke Porsche geldt. Ongelooflijk goed. Weinig op aan te merken. Misschien is dat wel het grootste nadeeel: het gaat wel héél erg makkelijk.

Kortom: twee zeer aan elkaar gewaagde sportwagens die je elke dag kunt gebruiken. Maar naar welke gaat jou voorkeur en misschien nog wel belangrijker: waarom?