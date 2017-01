Lease maar: Land Rover Discovery – Volvo XC90

Vandaag de keuze uit nette SUV's!

Het was een mooie tijd, tussen 2002 en 2009. Balkenende had het over normen en waarden, Racoon was nog voordelig te boeken en we dachten allemaal dat onze huizen meer en meer waard gingen worden. Niet alleen qua huizen leefden we massaal op grote voet, ook qua auto’s konden we ons geluk niet op. Een beetje manager reed een redelijke SUV. We weten allemaal hoe dat is afgelopen: de grote, brandstofslurpende ‘terreinwagens’ werden massaal afgedankt in ruil voor een iets minder voor het hoofd stotende auto. Want in een financiële crisis kun je een bedrijf niet adviseren om flink in te krimpen en maatschappelijk verantwoord te ondernemen, om vervolgens in een X5 M of Cayenne Turbo S weg te branden.

Maar er zijn mensen die een dergelijke auto wél goed kunnen gebruiken. De persoon die veel kilometers maakt en een auto voor werkelijk alles gebruikt, dus niet alleen zakelijk. Maar ook als eerste familieauto. De moderne SUV is inmiddels volwassen geworden. Dat bewijzen deze Brit en Zweed. Uiteraard kunnen we de 4 Duitse Premium SUV’s nu benoemen (5 als we de Touareg meerekenen), maar dat zijn wel héél erg standaard keuzes. Daarbij is een Duitse SUV misschien iets te dubbelop. Toch nog een beetje fout. Zeker met de obligate S-Line, AMG- en M-Sport pakketten.

Dus vandaag vergelijken we twee sociaal geaccepteerde SUV’s. Weliswaar premium producten, maar wel voldoende functioneel. We vergelijken de dikste viercilinder motor met de meest luxe variant. In onderstaande tabel kun je zien hoe zich onderling verhouden:

Auto: Land Rover Discovery SD4 HSE Volvo XC90 D5 Inscription Catalogusprijs: € 89.760 € 83.495 Bijtellingspercentage: (2017) 22% 22% Leasetarief: €1.750 p.m. €1.500 p.m. Vermogen: 240 pk bij 4.000 tpm 235 pk bij 4.000 tpm Koppel: 500 Nm bij 1.500 tpm 480 Nm bij 1.750 tpm Topsnelheid: 207 km/u 220 km/u 0-100 km/u: 8,3 sec. 7,8 sec. Verbruik:4, 6,3 l/100km 5,7 l/100km CO2 uitstoot: 165 gram/km 149 gram/km

Bij beide auto’s zijn we uitgegaan van een looptijd van 48 maanden een jaarkilometrage van 20.000 km. De prijzen een gemiddelde van grote leasemaatschappijen. De prijs kan afwijken bij andere kilometrages, looptijden of opties. De prijzen zijn exclusief BTW.

Wat ons opvalt

We klagen nog wel eens over alles met minder dan vijf cilinders, maar deze SUV’s bewijzen het tegendeel. De 2-liter biturbodiesels zijn beide meer dan krachtig genoeg. Dat komt mede doordat ze gekoppeld zijn aan een 8-trapsautomaat. De Land Rover gebruikt de overbekende ZF-transmissie en de Volvo een exemplaar van Aisin. Dankzij het koppel en de vele overbrengingen kun je meer dan vlot door het verkeer. De Land Rover is een beetje zwaarder dan de Volvo, wat tot uiting komt in de prestaties. Wat wel een groot verschil is: de Discovery mag een aanhangwagen van 800 (!) Kg méér trekken. Voor een werkpaard geen onbelangrijk gegeven. Ook de prijs scheelt iets, maar daar komen we bij de uitrusting op terug. Grote olifant in de kamer is het hogere leasebedrag van de Land Rover. €250 per maand is niet niets.

Uiterlijk

Normaal gesproken zien de opvolgers van Volvo en Land Rover er hetzelfde uit als hun voorganger. De Land Rover Discovery is totaal anders geworden. Dat is aan de ene kant jammer, de vorige modellen waren zeer herkenbaar met hun oplopende daklijn. Die daklijn is nog een beetje zichtbaar, maar wordt door de dakrails gecamoufleerd. Bij beide is dat dit keer niet het geval. De Volvo is moderner en strakker dan ooit. De Thor-koplampen bepalen voor een groot gedeelte het vooraanzicht, samen met de retro-moderne grille. Voor allebei moet gezegd worden dat ze aan de goede kant van het acceptabele staan. Mits je geen urban-camouflage-wrap met zwartgelakte 23” ADV.1-wielen eronder legt, natuurlijk.

Interieur

Ook hier zien we een duidelijke breuk met het verleden. Dat komt mede omdat hun voorgangers behoorlijk belegen aan het raken waren. Bij de Land Rover is het interieur er behoorlijk op vooruit gegaan. Het dashboard is veel strakker en met name het infotainment systeem is weer helemaal up-to-date. Ook de nieuwe XC90 heeft een zeer opgeruimd interieur dat opgetrokken is uit prima materialen. Het scherm in het midden is wat direct opvalt: net als bij een Tesla moet je (bijna) alles bedienen via dit scherm. Het is niet geheel vlekkeloos, maar over het algemeen werkt het uitstekend. Ondanks dat het geen BMW of Mercedes imitatie is, ziet het er hoogwaardig uit.

Uitrusting

Voor de Land Rover hebben we gekozen voor de HSE uitvoering. Dit betekent in principe dat het je aan niets te kort zal komen. Navigatie, lederen bekleding, 20” lichtmetalen velgen, DAB+ tuner en een goede audio-installatie zit standaard op de Discovery. Een derde zitrij moet er dan nog wel bij besteld worden. De Volvo is geselecteerd in de Inscription uitvoering. Ook hier zul je nergens tekort komen. Wat ons opvalt: metallic lak zit er bij beide niet op en de enige niet-metallic kleur is bedrijfswagen wit. Verder heeft de Volvo wat meer actieve veiligheidssystemen aan boord (waarvan de meeste ook besteld kunnen worden op de Discovery). De Discovery slaat terug met LED-achterlichten, comfortsleutel en automatische niveauregeling. Ander dingetje dat benoemd moet worden: de opties zijn aanmerkelijk goedkoper dan bij de Duitse concurrentie.

Rijden

Met de Volvo heeft jullie aller @Wouter al een blokje om gereden. De Discovery moet nog zijn persintroductie ondergaan. Verwacht van beide geen dynamische topprestatie. Geen van beide zal op de Nordschleife nieuwe records zetten. Comfort is het toverwoord, ook wel eens prettig. De zwaardere en (mede daardoor dorstige) Discovery pakt hier wel een belangrijk punt: terreinwaardigheid. Het is een Land Rover, en de bagger-capaciteiten liggen gewoon op een hoger plan. De Volvo heeft in tegenstelling tot de T8 ‘echte’ vierwielaandrijving, maar verder dan natgeregend hockeyveld zal je niet komen. Dat komt goed uit, want dat is namelijk de natuurlijke habitat van de XC90.

Conclusie

Ze zitten dichter bij elkaar dan we van tevoren hadden gedacht. De Discovery is ietsjes duurder, maar heeft een iets rijkere standaarduitrusting. De Volvo is net even wat efficiënter en is bijna vlot te noemen, bij de Land Rover zijn de prestaties adequaat. Dat is op de weg, want ernaast staat de Discovery nog altijd zijn mannetje. De Volvo is een soort Santoni-laars: je kan er mee de blubber in, maar het is een beetje zonde.

Kortom, twee uitstekende keuzes voor de succesvolle én virale familieman / vrouw. Welke auto heeft jou voorkeur, en vooral: waarom?