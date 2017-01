Lease-maar: Mazda 3 of Opel Astra

Dit type auto hebben we jarenlang nauwelijks gezien in ons koude kikkerlandje...

Dankzij de bijtelling is de keuze op leasegebied altijd verstandig geweest. Dat wil zeggen: een zuinige auto met relatief weinig vermogen. Op deellast konden deze motoren in theorie bijzonder weinig verbruiken (en dus uitstoten). Dat de NEDC meetmethode nog wat bijgeschaafd kan worden laat Wouter zien in deze video. Op zich geen probleem, maar heel Nederland stortte zich en masse op de kleine muesli-uitvoeringen van gewone auto’s. Bluemotion, Eco-flex en dergelijke termen werden te pas en te onpas gebruikt om te laten zien dat we echt om het milieu onze portemonnee geven.

Nu alle bijtellingsregels weer strak zijn getrokken (alles op 22%, behalve vol elektrisch, dat is 4%) hopen wij weer meer variatie op s’lands wegen aan te treffen. Een type auto dat het zwaar heeft getroffen is de compacte dikke diesel. In Nederland is dit één van de fijnste type auto’s. Waarom? Dankzij het hoge koppel en aangename vermogen ben je overal meer dan vlot. Daarbij is het verbruik relatief laag en heb je een behoorlijke actieradius. Niet de hele tijd te hoeven tanken (of laden) is ook een luxe. Over luxe gesproken, meestal is de dikste uitvoering alleen leverbaar met complete uitrusting.

Dit alles bevindt zich in een niet al te grote auto. Dus je valt niet op en je kunt keurig voor komen rijden bij klanten. Daarbij zijn de relatief compacte afmetingen ervoor verantwoordelijk dat je lekker makkelijk door stadsverkeer kunt manoeuvreren. De Mazda 3 en Opel Astra (rijtest) zijn dan twee ijzersterke kandidaten. Eén van de meest bekende exponenten van dit type auto is de Volkswagen Golf GTD en diens neefjes bij Seat en Audi. Deze opties zijn dermate voor de hand liggend dat we kiezen voor twee originelere kandidaten. We stellen ze aan je voor in de onderstaande tabel:

Auto: Mazda 3 SkyActiv-D 2.2 150 GT-M Opel Astra 1.6 BiTurbo 160pk Innovation Catalogusprijs: €32.500 €32.395 Bijtellingspercentage: (2017) 22% 22% Leasetarief: Vermogen: 150 pk bij 4.500 tpm 160 pk bij 4.000 tpm Koppel: 380 Nm bij 1.800 tpm 350 Nm bij 1.500 tpm Topsnelheid: 210 km/u 220 km/u 0-100 km/u: 8,1 sec. 8,1 sec. Verbruik:4, 4,1 l/100km 4,1 l/100km CO2 uitstoot: 107 gram/km 106 gram/km

Bij beide auto’s zijn we uitgegaan van een looptijd van 48 maanden een jaarkilometrage van 40.000 km. De prijzen een gemiddelde van grote leasemaatschappijen. De prijs kan afwijken bij andere kilometrages, looptijden of opties. De prijzen zijn exclusief BTW.

Wat ons opvalt:

De Opel is marginaal sterker, zuiniger en sneller. Maar het verschil is niet zo groot dat je de Mazda erom zou laten staan. Het is interessant om te zien dat twee verschillende benaderingen leiden tot min of meer dezelfde prestaties. De Opel heeft een 1.6 liter motor met twee turbo’s, terwijl de Mazda een conventionelere manier heeft om zijn vermogen (en koppel) te winnen: een groter slagvolume. De 3 heeft een 2.2 liter grote viercilinder met een enkele turbo. Qua verbruik is er geen winnaar aan te wijzen.

Uiterlijk

De Opel is de meest verse verschijning. De auto is immers maar een korte tijd op de markt. Het is ook een strak model. Niet dat het direct een Alfa Romeo-opvolger is, maar de auto ziet er vanuit alle hoeken slanker uit dan het uitgaande model. Dat lijkt niet alleen zo, dat is ook zo. Afhankelijk van de uitvoering is de Astra zo’n 200 kilo lichter dan voorheen. Zo’n afslankkuur had de Mazda 3 niet nodig. Integendeel. De Mazda 3 is onlangs gefacelift, alhoewel je echt twee keer moet kijken om dat te zien. Veel verandering was ook niet nodig. Met name de neus ziet er indrukwekkend uit met de grote grille en priemende koplampen. De winnaar aanwijzen is lastig; geheel afhankelijk van smaak. De Mazda heeft wel wat meer persoonlijkheid. Beide auto’s zijn overigens meer dan representatief genoeg om mee voor te komen rijden.

Interieur

Ook hier is het lastig een winnaar aan te wijzen. Beide cockpits zijn keurig verzorgd. Gek genoeg is het dashboard van de Mazda net even frivoler dan dat van de Opel. Misschien dat de layout van de navigatie van doorslaggevend belang kan zijn. De Opel heeft het navigatie geïntegreerd in het dashboard, terwijl dit bij de Mazda uit het dashboard steekt. Met name @CasperH is daar niet zo van gecharmeerd. De Opel is natuurlijk iets moderner, maar dat komt er hier niet helemaal uit. Qua materiaalgebruik staat de Mazda net even op een hoger plan. Op één ding na: de bediening van de ramen lijkt uit 1995 te komen.

Uitrusting

Zowel de Opel als de Mazda zijn gezegend met een puike standaarduitrusting. Dat is niet verwonderlijk, want het zijn de (semi-) toppers van hun range. Ten opzichte van de Mazda biedt de Astra lane assist, traffic sign warning en heuse leeslampjes achterin. De Mazda slaat ongenadig hard terug met led-koplampen aan de voorkant, navigatie, DAB radio, lederen bekleding, stoelverwarming, Head-Up Display, achteruitrijcamera en je verwacht het niet, koplampsproeiers. De velgen van de Mazda zijn standaard 18″, tegen 16″ voor de Opel. Veel van deze opties zijn op de nieuwe Astra uiteraard gewoon mogelijk. Daarbij viel op dat de prijzen van de opties heel erg redelijk zijn, in tegenstelling tot sommige andere (Duitse) autofabrikanten.

Rijden

Hier is wel een duidelijker verschil merkbaar. De Mazda 3 is aanzienlijk sportiever. Nu is elke auto volgens de folder ‘dynamisch’ en ‘compromisloos’, maar de 3 is echt bovengemiddeld strak afgeveerd en ligt bovengemiddeld stabiel. Het is aan te raden om even proefritje te maken alvorens je over gaat tot aanschaf. De Opel is meer de allemansvriend. Niet echt spectaculair, maar zeker niet teleurstellend. Qua motoren zit het dichter bij elkaar dan de cilinderinhoud doet vermoeden. De cijfers zijn niet waanzinnig spectaculair, maar in het dagelijks verkeer kun je de meeste auto’s met gemak voorbij (een 750i of Panamera Diesel daargelaten).

Conclusie:

In principe kun je niet echt een verkeerde keuze maken. De Astra is op alle punten net even moderner, wat natuurlijk volkomen logisch is. Het verschil is echter niet zo groot. Sterker nog, de Mazda heeft een spannender uiterlijk en een aantrekkelijker interieur. Ook heeft Mazda, lekker eigenwijs, gekozen voor een behoorlijk dynamisch weggedrag met een beul van een motor. De Opel is meer de allrounder met een duidelijk modernere motor die qua prestaties nauwelijks onderdoet. Waarvan akte.

Kortom, twee verantwoorde kilometervreters met flinke motoren en complete uitrusting. Welke heeft jouw voorkeur? Laat het weten in de comments en vooral: Waarom?