Lease maar: Mercedes E220d Allterrain of Volvo V90 D5 Cross Country

Aan het einde van de vorige eeuw kreeg de autowereld te maken met een nieuw fenomeen, de cross-over. De terreinauto die er wel stoer uitziet, maar het niet helemaal is. Een groot verschil tussen de klassieke SUV en de crossover was het chassis. De ‘echte’ terreinauto (Mercedes G-klasse) staat op een ladderchassis, terwijl de crossover (M-Klasse) een zelfdragend koetswerk heeft. De klassieke SUV’s waren al populair, maar hadden hun nadelen op het gebied van comfort, verbruik, wegligging en veiligheid. Kortom, auto’s als de BMW X5, Lexus RX en Mercedes ML waren niet aan te slepen.

Voor sommige fabrikanten kwam die trend ietsjes te vroeg. Maar door nood word men creatief, waardoor de ‘hoog-op-de-poten-staande’-stationwagon geboren werd. Want laten we eerlijk zijn: een cross-over is technisch gezien een stationwagen die wat hoger staat. Volvo was er als de kippen bij met de V70 XC, Audi pareerde met de Allroad Quattro en Subaru deed mee met de Legacy Outback. Aangezien we inmiddels al op de derde generatie van die auto’s zitten, kunnen we wel zeggen dat het segment een blijvertje is.

In principe zijn dit namelijk ideale auto’s. Je hebt niet de nadelen van een cross-over (ridicuul hoog gewicht, hoog verbruik, matige prestaties) maar de auto’s zijn net zo terreinwaardig (modderveldje kan prima) en tonen ook minder decadent. Dankzij de zwarte plastic accenten zijn het zowaar noeste werkpaarden. Vandaag kijken we naar de laatste twee aanvullingen, de Mercedes E-klasse Allterrain en de Volvo V90 Cross Country.

Auto: Mercedes-Benz E220d All Terrain Volvo V90 Cross Country D5 AWD Geartronic Catalogusprijs: €152.494 €154.100 Fiscale prijs: €73.917 €72.515 Leasetarief: €1.360,- per maand €1.330,- per maand Vermogen: 194 pk bij 3.800 tpm 235 pk bij 4.000 tpm Koppel: 400 Nm bij 1.600 tpm 480 Nm bij 1.750 tpm Topsnelheid: 230 km/u 231 km/u 0-100 km/u: 8,0 sec. 7,5 sec. Verbruik: 5,2 l/100km 5,3 l/100km CO2 uitstoot: 137 gram/km 139 gram/km

Bij beide auto’s zijn we uitgegaan van een looptijd van 48 maanden een jaarkilometrage van 40.000 km. De prijzen zijn een gemiddelde van grote leasemaatschappijen. De prijs kan afwijken bij andere kilometrages, looptijden of opties. De prijzen zijn exclusief BTW.

Wat ons opvalt

Op papier lijkt het heel erg dicht bij elkaar te zitten. Ondanks dat de Volvo bijna 40 pk méér heeft, kan de Zweed het niet omzetten naar echt meer snelheid. Ok, het gemiddelde verbruik van 1 op 20 ga je natuurlijk niet halen, maar het feit blijft dat het verbruik in vergelijking met een klassieke SUV best meevalt. Als we de Mercedes en Volvo vergelijken met de Land Rover Discovery en Volvo XC90 in deze lijst zie je dat de E-klasse en V90 er niet veel voor onderdoen. Op een ding na: het zijn geen zevenzitters. Dus Anne-Fleur en Bob-Jan niet op hockey laten gaan, maar op boogschieten. Scheelt teamgenoten.

Uiterlijk

Het is duidelijk om te zien waar Mercedes zijn inspiratie vandaan heeft gehaald bij het transformeren. Dikkere bumpers, kunststof randen om de wielkasten en eigen wielen + grille. Dit geeft de E-klasse een wat stoerdere uitstraling die de auto volgens ondergetekende goed kan hebben, maar dat is smaak.

Volvo scoort goed met de Cross Country modellen. Van bijna elke Volvo is er een Cross Country variant, zelfs van de S60! Ook hier het bekende werk: iets hoger op de wielen, zwarte bumpers en unieke grille en velgen. Het ontwerp is nu iets minder clean, alhoewel de kleur wonderen kan doen. Voor beide auto’s geldt dat ze veel representatiever zijn dan een fullsize crossover.

Interieur

De Mercedes E220d AllTerrain heeft een typisch Mercedes dashboard. Dus een barok-klassieke stijl met veel leer, chroom en houtgebruik. Ondanks de drukke lijnen komt het geheel coherent en evenwichtig over. Voordat je jezelf rijk gaat rekenen, voor die 70 mille zit het tweekleurige leder en widescreen cockpit er nog niet op.

Ook bij de Volvo geen verrassingen. Het interieur is in grote lijnen identiek aan de V90. Dus een groot centraal scherm waarop je alles kan bedienen. De stijl en sfeer is veel strakker dan in de Mercedes, alhoewel de gekozen kleur een groot verschil kan maken. Bij de Volvo is de keuze in verschillende kleuren voor het interieur duidelijk beperkter dan bij Mercedes.

Uitrusting

Van beide auto’s mag je uitgaan dat ze erg compleet zijn, toch? Dat is slechts ten dele waar. In principe kom je niets te kort, maar beide merken bieden diverse opties aan, waarmee je de prijs flink kunt opdrijven. Met name bij Mercedes weten ze heel goed raad met het bedenken van oplossingen voor problemen die je tot voor kort nog niet had. Grote USP van Mercedes is de aanwezigheid van luchtvering met automatische niveauregeling en standaard 19″ velgen.

De Volvo moet het doen met stalen vering, voor 2 mille kun je er ook luchtvering op krijgen, evenals 19″ wielen (18″ is standaard). Verder slaat de Volvo hier wel een gat met de Mercedes. De Volvo beschikt namelijk wél over lederen bekleding, navigatiesysteem, Lane assist, inklapbare buitenspiegels, stoelverwarming, lichtsensor en verkeersborden herkenning. Nog een voordeel voor de Volvo: de prijzen van de opties zijn net even wat milder.

Rijden

Met beide auto’s hebben wij nog niet gereden. Echter, we hebben wel met de auto’s gereden waar ze van zijn afgeleid. De Mercedes E-klasse (rijtest) kennen we als een zeer comfortabele auto. Dat zal met de All-Terrain niet anders zijn, integendeel! Dankzij de grotere bodemspeling en aanwezigheid van luchtvering zal de Allterrain nog een stapje comfortabeler kunnen zijn.

We hebben zowel de Volvo S90 (rijtest) als de V90 (rijtest) onderworpen aan een proefrit. Ook hierbij geen sportieve aspiraties, maar gewoon zeer comfortabele kilometervreters.

Conclusie

In principe maken deze auto’s de SUV volkomen overbodig. Ze zijn in het terrein even goed, maar presteren op de weg veel beter. Beide auto’s hebben comfort hoog in het vaandel staan en beide auto’s zijn minder ‘fout’ dan een fullsize semi-terreinwagen. Dus op de hoge zitpositie na alleen maar voordelen. Dankzij de motoren ook nog eens ideale auto’s voor de wintersport.

Kortom, twee uitstekende keuzes voor de verantwoorde avonturier. Welke auto heeft jou voorkeur, en vooral: waarom?

