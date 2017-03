Lease maar: Opel Corsa OPC of Peugeot 208 GTI

Sportief, compact en luxe leasen: kan dat? Jazeker!

Vaak denkt men bij een leaseauto aan typisch ‘leaseblik’. Mitsubishi Outlander PHEV, Volkswagen Polo Bluemotion of een BMW 518d. Dat is ten dele waar. In principe kun je namelijk elke auto leasen die je maar wilt. Niet alleen als werknemer is een leaseauto prettig, als eigen ondernemer al helemaal. Je weet van tevoren wat de kosten zijn en deze drukken niet zo heftig op de balans als een auto kopen. Bekijk hier wat nog meer de voordelen van leasen zijn.

Maar stel, je bent eigen ondernemer en je wil een leaseauto. Dan heb je minder te maken met wat ‘mag’ van de werkgever. Als je niet al teveel kilometers maakt, maar wel van een beetje sportief rijden houdt, dan zijn er keuzes te over. De MINI Cooper S is een beetje het schoolvoorbeeld van deze klasse, maar er zijn meer leuke opties. De enige eisen die wij ditmaal hebben is dat het een driedeurs hot hatch is met een handbak. Wij kwamen op deze twee uit:

Auto: Opel Corsa OPC Peugeot 208 GTI by Peugeot Sport Catalogusprijs: €36.845 €33.704 Fiscale prijs: €35.995 €32.930 Leasetarief: €580,- per maand €550,- per maand Vermogen: 207 pk bij 5.800 tpm 208 pk bij 6.800 tpm Koppel: 245 Nm bij 1.900 tpm 275 Nm bij 1.700 tpm Topsnelheid: 230 km/u 230 km/u 0-100 km/u: 6,9 sec. 6,8 sec. Verbruik: 7,5 l/100km 5,9 l/100km CO2 uitstoot: 174 gram/km 139 gram/km

Bij beide auto’s zijn we uitgegaan van een looptijd van 48 maanden een jaarkilometrage van 20.000 km. De prijzen een gemiddelde van grote leasemaatschappijen. De prijs kan afwijken bij andere kilometrages, looptijden of opties. De prijzen zijn exclusief BTW.

Wat ons opvalt

Je zult zien dat de vergelijking niet helemaal eerlijk is. De Opel Corsa is een standaarduitvoering terwijl de Peugeot 208 GTI een ‘by Peugeot Sport’ is. Dat is een uitvoering die helemaal af is, terwijl je bij Opel kunt kiezen voor een ‘OPC Performance Pack’. Gezien de prijsstelling zijn we uitgegaan van de dikke 208 GTI en de instap Corsa OPC.

Uiterlijk

Het voordeel van een topuitvoeringen van niet-premium merken is dat de auto er standaard al zeer smakelijk uitziet. De Opel Corsa oogt als een old-school Hot Hatch en dat is positief. De wielen zijn ietwat overdreven dik, de bodykit is zwaar aangezet en achterop huist een niet-subtiele spoiler. Zoals het heurt. Wat ook hoort: die Performance Blue lak, alhoewel rood ook erg goed staat.

Bij de Peugeot ligt het er minder dik op dat je met het dikste van het dikste van de 208 te maken hebt. Tenzij je gekozen hebt voor de kleurstelling ‘matzwarte voorkant, glansrode achterkant’. We hadden liever dikkere bumpers of een grotere spoiler gezien.

Interieur

Beide merken hebben hun geheel eigen interieur. Je kan zien dat van huis uit het Opel dashboard wat soberder is dan dat van de Peugeot. Dankzij dikke sportstoelen, sportstuurwiel en diverse OPC badges heb je toch het idee in een bijzondere variant te zitten, wat natuurlijk ook zo is.

De Peugeot heeft natuurlijk een kenmerkend Peugeot-interieur: bijna futuristische lijnen, een compact stuurwiel en een opgeruimd dash. Toch hebben ze net even wat meer moeite gedaan voor de ‘GTI’ experience dan Opel heeft gedaan voor het OPC gevoel. Met name de terugkerende rode details zijn erg gaaf.

Uitrusting

Hier zie je dat de Opel aanmerkelijk duurder is, zonder dat daadwerkelijk te zien is wáár het geld naartoe gaat. An sich is er niet zo heel veel mis met de Corsa OPC. Je krijgt standaard items als climate control, stereo met USB en AUX-aansluiting, cruise control, grote velgen, sportstoelen Xenon koplampen. Maar wat je eigenlijk wil zijn de hardcore goodies van het Performance Pack. Voor 2.000 euro krijg je 18″ lichtmetalen velgen (ipv 17″), Draxler sperdifferentieel, Koni FSD dempers en Brembo remmen. Dan gaat het al hard richting de 40 mille. Voor een B-segment hatchback…

Ook de standaarduitrusting van de Peugeot is prima voor elkaar. In tegenstelling tot de Corsa krijg je geen Xenon lampen, maar wel een navigatiesysteem. Waar de Peugeot echt afstand neemt van de Opel is de technische hardware. De Peugeot heeft namelijk wel een sperdifferentieel, aangepast onderstel, grotere remmen en alcantara sportkuipen, tegen een lagere prijs.

Rijden

De Opel Corsa OPC (rijtest) is een ambivalente auto. Aan de ene kant is de auto volwassener dan bijvoorbeeld een Ford Fiesta ST. De Corsa voelt zwaarder aan. Aan de andere kant is de Corsa OPC behoorlijk stug. Het OPC Performance Pack maakt de auto wel helemaal af, dus die vakantie naar de Cariben moet je dit jaar even laten gaan.

Hothatch-koning @CasperH heeft in alle mogelijke GTI’s gereden, dus ook in de deze twee. Eerst reed Casper in de normale 208 GTI (rijtest) en daar was hij best over te spreken, maar echt een hardcore GTI was het niet. Samen met Wouter is de 208 GTI by Peugeot Sport getest (vergelijking met de Clio Renault Sport). Leuker: ja! Helemaal top: bijna. De 208 zou een scherper randje mogen hebben. Als hot-hatch voor alledag is het overigens een uitstekend compromis.

Conclusie

We leven in mooie tijden als het aankomt op Hot Hatches. Voor beide auto’s valt wat te zeggen. De Corsa OPC moet je nog echt bij de nekharen beetpakken, de Peugeot is verfijnder. En als het moet, zijn beide auto’s hele praktische hatchbacks met een toegankelijke bagageruimte, plaats voor 4/5 man en prima uitrusting.

Kortom, twee pretletters van jewelste. Dan is het nu de vraag: voor welke kies jij? En vooral: waarom?

