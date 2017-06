Leasebedrijven kopen 45% meer auto’s

In de eerste vijf maanden van dit jaar zijn er in totaal 55.471 nieuwe leaseauto’s op naam van leasebedrijven genoteerd. Vorig jaar waren dat in dezelfde periode slechts 38.156 stuks.

De toename is maar liefst 45,4 procent, volgens de cijfers van Aumacon/VWE. Daarmee is het inkoopvolume van de leasebedrijven – exclusief private lease! – nu vrijwel even groot als van alle particulieren tezamen. Best opmerkelijk in een tijd dat steeds meer werknemers kiezen voor een mobiliteitsbudget of privéleaseauto in plaats van een auto-van-de-zaak.

In totaal werden er de eerste 5 maanden een slordige 185.000 nieuwe auto’s verkocht, dat is 20% meer dan de eerste 5 maanden van vorig jaar (2016). Volkswagen staat nog steeds bovenaan, met ruim 19.000 registraties.