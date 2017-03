Leasegrijze LaFerrari mag mee voor $ 3.999.995

Misschien een tikkie teveel van het goede?

De nieuwe generatie hypercars staat alweer te trappelen van ongeduld om auto’s als de 918 Spyder, McLaren P1 en LaFerrari de geschiedenisboeken in te scheuren. Naar verwachting worden de Aston Martin Valkyrie, McLaren BP23 en Mercedes Project One auto’s met prestaties waar we tot voor kort alleen maar van konden dromen, maar wie niet op die auto’s kan of wil wachten moet even verder lezen.

Ferrari Houston biedt namelijk deze kakelverse LaFerrari in Grigio Titanio aan en het ding heeft nog maar 400 mijlen op de teller. Gewoon nieuw dus en het zal je niet verbazen dat dit raspaardje pas één eigenaar heeft gehad. Of dat de exorbitante vraagprijs rechtvaardigt? U mag het zeggen. Ik kocht voor dit geld liever een F40 en F50.