LEGO, neem deze Peugeot 205 T16 Group B in productie

Deze set is toch simpelweg briljant?

Nee, het is geen ultieme LEGO Technic-productie met zestien miljard stukjes en 18 miljoen bouwuren zoals bijvoorbeeld de Porsche 991 GT3 RS. Maar zelden zagen we zo’n fraaie scène vastgelegd in plastic op-elkaar-plak-blokjes. Een Peugeot 205 T16 in klassieke Peugeot Talbot Sport kleuren vliegt over een hobbel, met juichende toeschouwers die veels te dicht op de weg staan met hun camera’s ook nog. Dit is de verLEGOïsering van het Group B tijdperk zoals we dat nog niet eerder gezien hebben.











Met name de details vallen op. Die koplampen en knipperlichten lijken een perfecte match, de stickers en spoilers ook. En vergeet niet: hoe kleiner je bouwt, hoe lastiger het wordt dit soort details kloppend te krijgen. De rolkooi in het interieur is ook briljant en de toevoeging van de omgeving om de scène compleet te maken geeft het geheel zoveel meer sfeer.

Wij zijn fan, steun dat project!

Hoedtik aan Jalopnik