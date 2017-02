Lekkage! De Pagani Huayra Roadster

Eindelijk weten we hoe de dakloze Italiaanse hypersporter eruit komt te zien.

Lekkages komen tegenwoordig dusdanig vaak voor dat we ons nauwelijks nog kunnen voorstellen dat het echt om foutjes gaat. In dit geval lijkt dat echter wel aannemelijk, aangezien de foto’s kort online hebben gestaan op een officieel Pagani-kanaal. Intussen zijn ze daar weer verdwenen, maar niet bij ons!

Over de Huayra Roadster hebben we reeds het nodige geschreven. Zo wordt deze cabrio lichter dan de coupé. Hoe dat precies werkt legde collega WillemE je al eens haarfijn uit. Ook passeerden een poosje geleden enkele spyshots de revue.

Het lange wachten wordt nu beloond met “foto’s” die the real deal laten zien. Over een paar weken wordt het ding onthuld in Genève en kunnen we je er alles over vertellen.

Dank aan Ronald voor het tippen!