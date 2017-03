Lewis Hamilton snapt niks van alle haat

De vice-kampioen van 2016 doet een boekje open over zijn muziekcarrière.

Naast z’n job bij Mercedes is LH44 namelijk druk bezig met het van de grond krijgen van z’n zangcarrière. Zang ja, en laat daar geen misverstand over bestaan! In een interview met Daily Mail benadrukt Hamilton dat hij geen rapper is, maar een zanger. Hij houdt namelijk van R’n’B, ondanks het feit dat hij regelmatig met bekende hiphoppers wordt gespot.

Hamilton krijgt nogal wat kritiek omdat hij een aanzienlijk deel van z’n tijd aan muziek, feestjes, lekker eten en andere randzaken lijkt te besteden. Toch heeft de man zelf daar een prima verklaring voor. Vroeger investeerde hij dusdanig veel tijd in z’n racecarrière dat er simpelweg geen tijd was voor andere hobby’s. Tegenwoordig kan hij zich nog steeds 100% op de racerij focussen, maar heeft hij daarnaast ook tijd voor meer creatieve zaken.

Zo is hij al in de studio gespot met namen als Pharrell en Drake, maar ook de betere modeshow of kunstgalerij kan op een bezoekje van Lewis rekenen. De drievoudig kampioen meent dat er meer in het leven is dan alleen autoracen en dat hij daar dus ook best wat tijd aan mag besteden. Kritiek of geen kritiek. Weten we dat ook weer.