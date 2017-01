Lezersvraag: de snelste auto waar je ooit in hebt gereden?

Het is je vast wel eens overkomen dat je even mocht plaatsnemen achter het stuur van een supersnelle bolide. Welke was dit?

Soms heb je geluk en krijg je om wat voor reden dan ook de sleutels toegeworpen van een snelle bolide. Wellicht heb je er max 130 km/u mee gereden, maar op papier is ‘ie supersnel. Ook kan het zijn dat je bijvoorbeeld tijdens een vakantie aan de westkust van Amerika hebt gekozen voor een dikke huurbolide zoals een Corvette, Mustang of Charger. En wat te denken van de vele andere huurmogelijkheden, zoals een Ferrari of Lambo-ritje in Italië?

Er zijn tal van scenario’s te bedenken waardoor je plots achter het stuur zat van een auto met veel vermogen. In de meeste gevallen kom je niet eens in de buurt van de topsnelheid, maar daar gaat het ook niet om. (Voor het eerst) kennis maken met veel power als je het gaspedaal intrapt is een ervaring die je niet snel zal vergeten.

Laat in de comments weten welke auto dit was en of de rit je eventuele verwachtingen had waargemaakt. Nogmaals: de snelste auto wil niet zeggen dat je er de topsnelheid mee hebt gereden. Die kwestie kwam al eens eerder aan bod in DEZE lezersvraag.

Foto: Deze Veyron kon/kan je huren bij AAA Luxury & Sport Car Rental voor 19.000 euro per dag