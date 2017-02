Lezersvraag: verend comfortabel of stuiterend stijf?

Je kocht of leasde je auto met een mogelijke voorkeur voor bepaalde rijeigenschappen. Opteerde je een harde of juist een zachte aanpak?

Deze lezersvraag werd ingestuurd door lezer @italdesign. In de mail licht de Autoblog-lezer toe hoe de vraag tot stand was gekomen:

Ooit reed ik BX van Amsterdam naar Sint Petersburg, een onverwacht comfortabel, hydropneumatisch avontuur waarbij ik met tachtig over onvoelbare, Poolse verkeersdrempels knalde en met licht illegale snelheden Litouwse, onverharde wegen gladstreek. De BX lekte af en toe wat LHM-vloeistof gaf geen krimp en ik was wanhopig verliefd op dit Franse waterbed. Tegenwoordig rijd ik in een iets minder geavanceerde, maar voor zijn grootte toch nog verrassend comfortabele, 106. Stevig doorsnorrend op de snelweg bedenk ik me steeds weer dat de Franse onderstelfilosofie zo gek nog niet is; je voelt je (zelfs in Peugeots kleinste) een klasse rijker, verwend, onthaast. Maar toch, als je dan stevig een bocht induikt en de voortrein van het guitige leeuwtje iets te enthousiast inveert, daarbij pardoes een achterpootje optrekkend en een stuurtje dat hier en daar wat diffuse informatie doorgeeft…dan verlang ik soms toch naar wat Duitsche stevigheid, wat Italiaanse scherpte of Japanse precisie. Je moet tenslotte af en toe ook (knetterhard) een hoek om.

En dit verhaal roept wat herkenning op bij uw redacteur. Ooit rijdende in een Peu 206 CC (ha, gay!) en later in een Citroën Xsara 1.6 VTR at ik drempels als ontbijt. Zelfs met een hogere snelheid gaven de Fransozen geen krimp en veerde de vierwielers op en neer zonder ook maar iets in te leveren op comfort. Een flash forward naar nu laat zien dat ook ik toe was aan wat ‘scherpers’. 2017 zal het derde jaar worden waarin ik geniet van mijn E90 330i die, in vergelijking tot de Franse gebakjes, behoorlijk hard is. Vooral in het begin was het even wennen, maar nu wens ik niets anders.

Terug naar jullie. Over het algemeen is het wagenpark sterk afhankelijk van je situatie. Met twee kleine kinderen zul je geen absolute stuiterbak wensen om die verse melktandjes er met een noodgang uit te trillen. Aan de andere kant zijn er genoeg mogelijkheden zodat je beide werelden kunt combineren. Bovendien kennen vele moderne auto’s een adaptief ophangingssysteem. Motivatie inclusief sterke argumenten graag in de comments!

