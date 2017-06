Lezersvraag: wanneer overweeg jij elektrisch rijden?

Het lijkt erop dat we er vroeg of laat aan moeten geloven. De vraag is dus niet of, maar wanneer je gaat overstappen op een milieuvriendelijke auto.

Elektrisch rijden. Voor de één klinkt het nog heel ver weg en voor de ander is het nu al de normaalste zaak van de wereld. De ontwikkelingen gaan in rap tempo en emissievrij rijden zal stukje bij beetje betaalbaarder worden. Een aantrekkelijk prijskaartje in combinatie met een acceptabele actieradius maakt de overstap van een conventionele motor naar de batterij kleiner. Bovendien geniet je als EV-rijder -nu nog- van enkele voordeeltjes. Zo betaal je geen motorrijtuigenbelasting, om maar een voorbeeld te noemen.

Vandaag de dag is elektrisch rijden nog een dure bezigheid. Als ondernemer kun je voor een aantrekkelijk bedrag een Tesla rijden, maar dit is nu eenmaal per persoon verschillend. Jan de Consument moet het hebben van de betaalbare elektrische auto, maar zijn die er momenteel eigenlijk wel? De Renault Zoe, de Nissan Leaf, de VW e-Golf en de Kia Soul EV zijn op dit moment kanshebbers. Daarnaast lijkt de Ampera-e ook een aantrekkelijke EV te worden, maar wanneer we deze auto in Nederland kunnen verwachten? Kijkend naar het complete plaatje ben je tussen de 30 en de 40 mille kwijt. Kies je voor een constructie waar je bijvoorbeeld de batterij huurt dan ben je enkele duizenden euro’s goedkoper uit. Voor veel mensen is 30k echter een flinke smak geld en hierdoor is elektrisch rijden nog steeds een beetje onbereikbaar. Aan de andere kant bespaar je weer op andere kosten. Geen motorrijtuigenbelasting en een ouderwetse reparatie zit er ook niet in bij een batterijauto. Op termijn kan het dus zelfs geld schelen, maar ook hier is dit per persoon en situatie anders.

Om af te trappen: ja, ik overweeg elektrisch te gaan rijden. Maar nu simpelweg nog niet. Vanaf de zijlijn volg ik de ontwikkelingen met grote interesse en ben benieuwd hoe auto’s zoals de Tesla Model 3 het gaan doen. Wanneer wel? Dat is lastig te zeggen. Wie een realistische actieradius wenst van 450 kilometer of meer moet momenteel de portemonnee trekken. Gelukkig gaan de ontwikkelingen snel en kunnen de kaarten over vijf jaar compleet anders op tafel liggen.

Wanneer overweeg jij elektrisch rijden?

Ik ben al overgestapt

Ik wacht op een meer betaalbare EV

Ik wacht op een grotere actieradius

Ik blijf zo lang mogelijk een echte auto rijden Toon de resultaten

Loading ... Loading ...

Fotocredit: R8 e-tron via @porschepet, ladende Tesla’s via @stekkerkoning op Autojunk