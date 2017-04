Lezersvraag: wat is de elegantste auto aller tijden?

Stijlvol zonder protserig te worden.

Elk jaar is er een verkiezing van best geklede man en doorgaans zijn dat heren die goed gekleed gaan, zonder dat er dik bovenop ligt dat men iets beter in de slappe was zit dan Jan met de pet. Geen grote Prada-logo’s of dikke gouden kettingen, maar maatpakken, Italiaanse stappers en decente polshorloges.

Nu vraag ik mij af, wat is het automobiele equivalent van de best geklede man? Ofwel, wat is de stijlvolste, elegantste auto? Een auto die luxe en/of sportief is, zonder protserig te zijn. Een auto waarmee je altijd en overal kunt voorrijden, zonder voor snob of patser te worden uitgemaakt.

In mijn beleving doen klassieke auto’s het altijd goed, waarbij de grote GT’s wat mij betreft het toppunt zijn van stijlvol. Auto’s als een Maserati Mexico, Lancia 2000 Coupé of een Jaguar XJ Coupé. Toch steekt er wat mij betreft één auto met kop en schouders boven uit: De allereerste Mercedes S-Klasse Coupé, generatie W111/W112 (afhankelijk van de motorisering). Simpele, heldere lijnen zonder overdadige opsmuk, maar met een grandeur waar de gelijknamige Hyundai nog een puntje aan kan zuigen.

Goed, tot zover mijn bescheiden mening, het laatste woord is aan u!