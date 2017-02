Lezersvraag: wat vonden we van het eerste seizoen van The Grand Tour?

Voldeed de langverwachte nieuwe show van het oude trio aan de verwachtingen, of ben je inmiddels net als @autoblogger alweer afgehaakt?

Een kleine twee jaar geleden kregen autoliefhebbers het triestige nieuws te horen dat Jeremy Clarkson ontslagen was door de BBC. Hij verkocht producer Oisin Tymon een klap omdat deze hem geen broodje warm vlees voorschotelde na een lange dag opnames maken. Voor de BBC was het de laatste druppel. Eerder al had Clarkson zich namelijk niet populair gemaakt bij de politiek correcte auntie Beeb met licht racistisch getinte uitspraken. Ook het debakel in Argentinië sprak niet in Clarkson’s voordeel. Hierbij werd de TV-crew praktisch het land uit gejaagd naar aanleiding van een kenteken op Jeremy’s Porsche 928, dat verwees naar de Falkland-oorlog.

Hierna begon het lange wachten. We hoopten dat de pijn verzacht werd door een nieuw TopGear-seizoen met andere presentatoren. Maar Chris Evans zorgde er voor dat de pijn alleen maar groter werd. Eind vorig jaar was het moment dan eindelijk daar: The Grand Tour debuteerde op Amazon Prime.

Na dertien afleveringen kregen we een mailtje binnen van Paul, die zich afvroeg wat onze bevindingen waren over de show:

Heren Autoblog Redactie en commentridders, Gister is de laatste aflevering van The Grand Tour voor seizoen 1 op de kijkbuis uitgezonden op Amazon Prime. Menig maal heb ik hard moeten lachen om het heerschap Jeremy, Richard en James. De beelden waren weer om te smullen. Het was zelfs bij vlagen informatief. Zo wist ik tot gister niet dat er zoiets bestaat als een winch-club. Ja het modderhappen om met zo min mogelijk punten over een parkoers te geraken is mij bekend, deze vorm dan weer niet. Al met al vond ik het een geslaagd seizoen voor dit entertainment op de buis. Nu ben ik echter benieuwd wat jullie mening daar over is en die van de altijd mondige community van Autoblog. De meningen zullen wel weer mijlen ver, haaks of parallel lopen met elkaar maar mijn nieuwsgierigheid wint het toch om dit stukje te tikken met de vraag, wat vonden jullie er van? Met vriendelijke groet, Paul aka Dagg

Laat ik ‘m aftrappen met mijn eigen mening. Ik heb toch weer trouw alle dertien afleveringen gezien en heb me over het algemeen best goed vermaakt met de show. Dat gezegd hebbende had ik er ook niet de torenhoge verwachtingen van die sommigen lijken te hebben gehad. The Grand Tour is gewoon een voortzetting van het voormalige TopGear, daar zaten af en toe ook minder afleveringen tussen. Voor de show geldt eigenlijk het zelfde als voor het kapitalisme: het is de allerslechtste autoshow op aarde. Op alle andere autoshows op aarde na dan.

Help ons en Paul uit de brand en deel jouw mening over The Grand Tour, in de comments.