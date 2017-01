Lezersvraag: welke autoneus missen jullie het meest?

De neus lijkt te verdwijnen van de moderne automobiel en dus heeft één van onze lezers een prangende vraag voor jullie!

Een mail in onze inbox: @italdesign maakt zich ernstig zorgen om de ontneuzing van ons wagenpark. Wat hij daarmee bedoelt legt hij zelf uit. Bovendien heeft hij er een prangende vraag bij aan het einde van zijn gastbijdrage!

Starend naar de gloednieuwe Auris van mijn buurman viel mij ineens op waarom ik de meeste recente auto’s zo lelijk vind; de uitgesproken neus is aan het verdwijnen. Dan heb ik het niet over agressieve frontjes, gapende muilen of nuffige nieren, maar de neus ‘en profil’, de motorkap die zich met een stevige knik afzet tegen de lijn van de A-stijl. Een trend die al een aantal jaar ingezet is door een notoire no-neuzer: de Peugeot 307 (in cc-vorm misschien nog wel het lelijkst), en daarna gretig is doorgezet door deze Fransozen – al lijkt de laatste 308 weer wat meer op een Golf van zijn neus terug te hebben gekregen.

En ik snap, voetgangersveiligheid en andere crashtest-vorm-volgt-functie-design-dingen, en ook mpv-achtige monospace concepten (Espace phase I, Twingo, de eerste Pontiac Trans Sport) vind ik het nog wel een bepaalde charme hebben, maar bij onze geliefde middenklassertjes vind ik deze priussisering toenemende druppelvorm in de neus echt helemaal niks.

We hebben ons op deze plek al druk gemaakt over overhangen voor en achter, dus daarom durf ik jullie deze vraag ook wel te stellen: wat is volgens jullie de lelijkste no-neuzer? En daarbij aansluitend: welke pronte gok missen jullie? Om wat betreft dat laatste maar een duit in het zakje te doen: de Renault 4, dat was bijvoorbeeld een afgetekende neus om trots op te zijn!