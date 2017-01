Lijstje! 10 keer OPC op Nederlands kenteken

Het performance label van Opel is niet erg populair in Nederland. Door de veelal hoge nieuwprijzen wijken geïnteresseerden al snel uit naar een concurrent. Dit betekent echter niet dat het in ons land ontbreekt aan OPC'tjes. Integendeel.

Zo nu en dan zie je ze rijden. Vaak in dé kleur waarmee je een OPC associeert: Arden Blue. Tot op de dag van vandaag kun je enkele Opel-modellen als OPC-variant krijgen. Helaas beschikken niet alle Opels over een OPC-kuur. Zo bestaat onder andere de Adam, Karl, Cascada en Mokka X niet als OPC.

Een nieuwe OPC is flink aan de prijs. Hieronder negen Opel OPC’s die werden gespot en gedeeld op Autojunk. Voor zover mogelijk staat de aanschafprijs van het specifieke exemplaar erbij omschreven. Van een ouder OPC’tje uit 2003 tot de meest recente modellen, je checkt ze hieronder.

Zafira OPC – 2003 – 192 pk – Prijs: n.b.



Vectra OPC station – 2006 – 280 pk – Prijs: n.b.



Astra OPC – 2014 – 280 pk – Prijs: 48.350 euro



Insignia OPC – 2014 – 325 pk – Prijs: 84.093 euro



Vectra OPC – 2006 – 256 pk – Prijs: n.b.



Astra OPC – 2007 – 241 pk – Prijs: 39.785 euro



Corsa OPC – 2009 – 192 pk – Prijs: 29.450 euro



Meriva OPC – 2006 – 180 pk – Prijs: n.b.



Zafira OPC – 2006 – 241 pk – Prijs: n.b.



Corsa OPC – 2015 – 207 pk – Prijs: 37.575 euro