Lijstje: 11 vette Nederlandse hot rods

Dit type auto associëren we vooral met de Verenigde Staten, maar ook wij kaaskoppen kunnen er wat van.

Ondergetekende kent hot rods vooral van Discovery Channel en ZZ Top. Met andere woorden: het is niet bepaald mijn “niche”. Toch kun je niet ontkennen dat die dingen vaak kunstig in elkaar zitten. Bovendien valt het sowieso te prijzen dat een liefhebber dermate veel tijd en moeite steekt in het perfectioneren van z’n auto.

Without further ado: we presenteren je een paar zeer fraaie Nederlandse voorbeelden. We hebben ook enkele exemplaren meegenomen die wellicht wat minder onder de definitie vallen, maar die wel ongeveer in hetzelfde straatje passen. Bovendien staan er veel bijna alleen maar Fords in de lijst. Da’s nu eenmaal inherent aan het onderwerp. Klik op de afbeeldingen voor meer foto’s, enjoy!

1. Volkswagen Kever

2. Ford V8 Coupe

3. Ford Model Y

4. Ford Coupe

5. Ford Model A

6. Ford 2 Door Saloon

7. Nash 600

8. Ford lijkwagen

9. Ford Model A

10. Ford Five Window Coupe

11. Ford Model A